Colocou o CPF na Nota? Ganhe dinheiro extra agora!

Informar o CPF na nota fiscal pode gerar créditos e prêmios em dinheiro. Veja como participar do programa e aproveite os benefícios na próxima edição.

Ao informar o CPF na nota fiscal, os consumidores podem receber créditos em dinheiro e ainda participar de sorteios mensais.

Essa prática não apenas ajuda a combater a sonegação de impostos, mas também permite que parte do valor pago em compras retorne para o próprio contribuinte.

Diversos programas incentivam os consumidores a exigirem a emissão da nota fiscal no momento da compra. Com isso, o governo fortalece a arrecadação de tributos, enquanto os participantes têm a oportunidade de acumular créditos e concorrer a prêmios em dinheiro.

O Programa Nota Fiscal Paulista permite acumular créditos e participar de sorteios mensais. Saiba como funciona e quando será o próximo sorteio de prêmios.

Como funciona o CPF na Nota Fiscal?

Sempre que o consumidor informa o CPF na nota fiscal, ele começa a acumular créditos proporcionais ao ICMS recolhido pelo estabelecimento.

Além disso, cada nota fiscal gera bilhetes eletrônicos que garantem a participação automática nos sorteios mensais.

O número de bilhetes gerados depende do valor total gasto no período e da quantidade de notas registradas. Quanto mais compras forem feitas com o CPF cadastrado, maiores são as chances de ganhar prêmios em dinheiro.

Quando será o próximo sorteio?

O sorteio número 196 da Nota Fiscal Paulista, por exemplo, está previsto para o dia 14 de março de 2025. Para participar, é necessário ter realizado compras no mês de novembro de 2024 e informado o CPF na nota fiscal.

A participação acontece de forma automática, sem necessidade de qualquer inscrição extra. Quem realizou compras no período indicado e cadastrou o CPF já está concorrendo.

Quais são as vantagens de informar o CPF na nota fiscal?

O Programa Nota Fiscal Paulista oferece duas principais vantagens:

Acúmulo de créditos : Parte do ICMS pago retorna para o consumidor e pode ser utilizado para abater no IPVA ou transferido para uma conta bancária .

: Parte do e pode ser utilizado para . Sorteios mensais em dinheiro: Cada nota fiscal cadastrada gera bilhetes eletrônicos, aumentando as chances de ganhar prêmios em dinheiro.

O valor dos créditos recebidos pode variar conforme o total gasto e o tipo de estabelecimento. Setores como alimentação e serviços costumam oferecer retornos maiores devido à tributação diferenciada.

Outros estados também possuem programas semelhantes

Além de São Paulo, diversos estados brasileiros criaram programas que incentivam o registro do CPF na nota fiscal. Confira alguns deles:

Rio de Janeiro – Nota Carioca

– Nota Carioca Rio Grande do Sul – Nota Fiscal Gaúcha (NFG)

– Nota Fiscal Gaúcha (NFG) Paraná – Nota Paraná

– Nota Paraná Santa Catarina – Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (NFC-e)

– Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (NFC-e) Bahia – Nota Fiscal Bahia

– Nota Fiscal Bahia Sergipe – Nota Fiscal Sergipe

– Nota Fiscal Sergipe Alagoas – Nota Fiscal Alagoana

– Nota Fiscal Alagoana Distrito Federal – Nota Legal

Cada estado define suas próprias regras e benefícios, mas o objetivo principal é aumentar a arrecadação tributária e oferecer vantagens aos consumidores que solicitam a nota fiscal.