Calendário do Bolsa Família para março já foi divulgado: veja quando receber

O Bolsa Família de março já tem calendário confirmado. Veja as datas de pagamento, valores e critérios para continuar recebendo o benefício.

O Bolsa Família segue como um dos programas sociais mais importantes do Brasil, garantindo suporte financeiro para milhões de famílias.

Com o calendário de março de 2025 já divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), os beneficiários precisam ficar atentos às datas de pagamento e às atualizações do programa.

A Caixa Econômica Federal é responsável por repassar os valores, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos ao novo cronograma de pagamento. Saiba quando receber e confira as regras atualizadas do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que mudou no Bolsa Família?

O programa passou por algumas atualizações recentes, trazendo mudanças importantes para os beneficiários. Entre as principais novidades, estão:

Ajuste nos valores dos benefícios , permitindo que mais famílias sejam contempladas de acordo com suas necessidades.

, permitindo que mais famílias sejam contempladas de acordo com suas necessidades. Maior rigor na fiscalização e controle , garantindo que o auxílio chegue a quem realmente precisa.

, garantindo que o auxílio chegue a quem realmente precisa. Integração com outros programas sociais, facilitando o acesso a políticas públicas complementares.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para garantir o benefício, as famílias precisam atender a regras específicas. Veja os critérios de elegibilidade:

Renda per capita : A média mensal por pessoa da família não pode ultrapassar R$ 218 .

: A média mensal por pessoa da família não pode ultrapassar . Cadastro Único (CadÚnico) : A inscrição no sistema do governo federal é obrigatória.

: A inscrição no sistema do governo federal é obrigatória. Atualização cadastral: Os dados da família devem estar sempre atualizados no CadÚnico, com revisão a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na renda, na composição familiar ou no endereço.

Regras para manter o Bolsa Família

Os beneficiários precisam cumprir condições obrigatórias para continuar recebendo o benefício. São exigências do governo para garantir que o auxílio seja utilizado para o bem-estar das famílias.

Frequência escolar : Crianças de 4 a 5 anos precisam ter pelo menos 60% de presença na escola, enquanto crianças e adolescentes de 6 a 17 anos devem frequentar no mínimo 75% das aulas.

: Crianças de precisam ter pelo menos na escola, enquanto crianças e adolescentes de devem frequentar das aulas. Vacinação e saúde : Todas as crianças devem estar com as vacinas em dia e realizar o acompanhamento nutricional até os 7 anos . Gestantes também devem realizar o pré-natal regularmente .

: Todas as crianças devem estar e realizar o acompanhamento nutricional até os . Gestantes também devem . Participação em programas sociais: Crianças e adolescentes em situação de risco precisam ter pelo menos 85% de frequência nos serviços socioeducativos.

Calendário de pagamento do Bolsa Família – março de 2025

Os depósitos começam no dia 18 de março e seguem até o dia 31 de março, de acordo com o último número do NIS de cada beneficiário.

NIS final 1 : 18 de março

: 18 de março NIS final 2 : 19 de março

: 19 de março NIS final 3 : 20 de março

: 20 de março NIS final 4 : 21 de março

: 21 de março NIS final 5 : 24 de março

: 24 de março NIS final 6 : 25 de março

: 25 de março NIS final 7 : 26 de março

: 26 de março NIS final 8 : 27 de março

: 27 de março NIS final 9 : 28 de março

: 28 de março NIS final 0: 31 de março

Os beneficiários devem se atentar às datas para evitar atrasos no saque. Os valores ficam disponíveis por até 90 dias após o depósito.

Quanto cada família recebe?

O valor do Bolsa Família pode variar de acordo com a composição da família e a situação socioeconômica.

Valor mínimo : Todas as famílias cadastradas recebem, no mínimo, R$ 600 .

: Todas as famílias cadastradas recebem, no mínimo, . Benefício Primeira Infância : Acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos .

: Acréscimo de . Benefício Variável Familiar : Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos .

: Adicional de para gestantes e crianças de . Benefício Extraordinário de Transição: Para garantir que nenhuma família receba menos do que no programa anterior.

Como receber o Bolsa Família?

Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal, e os beneficiários podem escolher a forma de recebimento que for mais conveniente.

Conta Poupança Social Digital : A movimentação é feita pelo aplicativo Caixa Tem .

: A movimentação é feita pelo . Conta Corrente ou Poupança Caixa : Para quem já tem conta no banco.

: Para quem já tem conta no banco. Cartão Bolsa Família: Permite o saque em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes bancários.

Onde consultar informações sobre o benefício?

Os beneficiários podem acompanhar todas as informações sobre o Bolsa Família através dos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família : Disponível para Android e iOS.

: Disponível para Android e iOS. Portal do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) : Consulta online sobre pagamentos e regras do programa.

: Consulta online sobre pagamentos e regras do programa. Central de Atendimento : O telefone 0800 707 2003 está disponível para esclarecer dúvidas.

: O telefone 0800 707 2003 está disponível para esclarecer dúvidas. Centros de Referência de Assistência Social (CRAS): Atendimento presencial em todo o país.

Dicas para não perder o benefício

Manter o Bolsa Família exige atenção às regras e organização. Veja algumas dicas para evitar problemas: