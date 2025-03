Abono Salarial 2025: veja se você tem direito a esse 14º salário e como receber

O Abono Salarial pode ajudar no orçamento de milhões de brasileiros. Confira as datas de pagamento e veja como receber o valor de até R$ 1.518.

O Abono Salarial 2025 funciona como uma espécie de 14º salário para milhões de trabalhadores brasileiros. O Governo Federal destinou R$ 30,7 bilhões para pagar cerca de 24,4 milhões de beneficiários, com os primeiros depósitos programados para 17 de fevereiro de 2025.

O programa é voltado para quem recebeu até dois salários mínimos em 2023, garantindo um suporte financeiro extra no orçamento.

Por isso, é importante entender os critérios de elegibilidade, os valores disponíveis e como consultar o pagamento. Siga a leitura e saiba mais sobre.

O governo liberou o calendário do Abono Salarial 2025. Saiba se você pode receber esse benefício extra e veja como consultar sua elegibilidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Abono Salarial 2025?

Para receber o abono salarial deste ano, o trabalhador deve atender aos seguintes requisitos:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 .

. Receber, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base (R$ 2.640,00).

no ano-base (R$ 2.640,00). Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos .

. Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Caso algum desses critérios não seja atendido, o trabalhador pode não ser incluído na lista de beneficiários.

Quanto vou receber do Abono Salarial 2025?

O valor do abono salarial varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base (2023). O pagamento é proporcional, funcionando como um 14º salário para quem exerceu atividades formais durante o ano todo.

Valor mínimo: R$ 127,00 (para quem trabalhou um mês em 2023).

R$ 127,00 (para quem trabalhou um mês em 2023). Valor máximo: R$ 1.518,00 (para quem trabalhou os 12 meses).

O cálculo é feito dividindo o salário mínimo por 12 e multiplicando pelo número de meses trabalhados.

Exemplo:

Se uma pessoa trabalhou 6 meses em 2023, receberá R$ 759,00 (metade do salário mínimo vigente).

Calendário de pagamento do Abono Salarial 2025

O pagamento segue um cronograma definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o mês de nascimento (para trabalhadores do setor privado) e final da inscrição no PASEP (para servidores públicos).

Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS)

Janeiro: 17/02/2025

17/02/2025 Fevereiro: 17/03/2025

17/03/2025 Março: 15/04/2025

15/04/2025 Abril: 15/05/2025

15/05/2025 Maio: 16/06/2025

16/06/2025 Junho: 15/07/2025

15/07/2025 Julho: 15/08/2025

15/08/2025 Agosto: 15/09/2025

15/09/2025 Setembro: 15/10/2025

15/10/2025 Outubro: 17/11/2025

17/11/2025 Novembro: 15/12/2025

15/12/2025 Dezembro: 15/01/2026

Para servidores públicos (PASEP – Banco do Brasil)

Final da inscrição 0: 17/02/2025

17/02/2025 Final da inscrição 1: 17/03/2025

17/03/2025 Final da inscrição 2: 15/04/2025

15/04/2025 Final da inscrição 3: 15/05/2025

15/05/2025 Final da inscrição 4: 16/06/2025

16/06/2025 Final da inscrição 5: 15/07/2025

15/07/2025 Final da inscrição 6: 15/08/2025

15/08/2025 Final da inscrição 7: 15/09/2025

15/09/2025 Final da inscrição 8: 15/10/2025

15/10/2025 Final da inscrição 9: 17/11/2025

Como consultar o Abono Salarial 2025?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao benefício pelos seguintes canais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS).

(disponível para Android e iOS). Portal GOV.BR , acessando com login e senha.

, acessando com login e senha. Telefone 158 , com atendimento de segunda a sábado.

, com atendimento de segunda a sábado. Superintendências Regionais do Trabalho, presencialmente.

Como receber o pagamento?

A forma de pagamento varia conforme o tipo de beneficiário:

Trabalhadores do setor privado (PIS – Caixa Econômica Federal)

Crédito em conta corrente ou poupança na Caixa .

. Depósito via aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital .

. Saque em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

Servidores públicos (PASEP – Banco do Brasil)

Crédito em conta corrente do Banco do Brasil .

. Transferência via TED ou Pix para outros bancos .

. Saque presencial em qualquer agência do Banco do Brasil.

Dicas para garantir o recebimento do Abono Salarial 2025

Para evitar problemas no recebimento do benefício, siga estas recomendações:

Verifique se seu empregador informou corretamente seus dados na RAIS ou no eSocial .

. Acompanhe seu cadastro no aplicativo Carteira de Trabalho Digital .

. Fique atento ao calendário de pagamentos e aos prazos estabelecidos.

e aos prazos estabelecidos. Mantenha seu cadastro bancário atualizado, evitando problemas no recebimento.

Se houver qualquer dúvida ou divergência nas informações, busque atendimento nos canais oficiais do governo para resolver a situação o quanto antes.