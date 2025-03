Veja quando será pago o Bolsa Família em 2025 e saiba como manter o benefício

O Bolsa Família 2025 seguirá um calendário baseado no NIS do beneficiário. Veja como consultar as datas, os valores pagos e os critérios do programa.

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes do Brasil, criado para oferecer suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade.

Além da transferência de renda, o programa incentiva o acesso à educação e à saúde, garantindo que crianças e gestantes recebam acompanhamento adequado.

Os pagamentos seguem um calendário anual, e cada beneficiário recebe o valor conforme o último dígito do seu Número de Identificação Social (NIS). Para evitar problemas no recebimento, é essencial acompanhar as datas e manter o cadastro atualizado.

O governo divulgou as regras para o Bolsa Família 2025. Saiba quem tem direito, como manter o benefício e quando ocorrem os pagamentos do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para participar do Bolsa Família, as famílias devem atender aos seguintes critérios:

Ter renda per capita de até R$ 218,00 . A renda é calculada somando todos os ganhos da família e dividindo pelo número de pessoas no grupo familiar.

. A renda é calculada somando todos os ganhos da família e dividindo pelo número de pessoas no grupo familiar. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) , mantendo as informações atualizadas.

, mantendo as informações atualizadas. Cumprir as condicionalidades exigidas pelo programa, como manter crianças e adolescentes na escola e acompanhar a saúde de gestantes e crianças menores de sete anos.

Além disso, o programa prioriza famílias em extrema pobreza, mães solo e grupos familiares com crianças, gestantes ou idosos.

Confira também:

Calendário de pagamentos do Bolsa Família 2025

Os depósitos do Bolsa Família acontecem nos dez últimos dias úteis do mês, seguindo o último dígito do NIS do beneficiário. O governo ainda não divulgou as datas exatas para 2025, mas o pagamento deve seguir o mesmo formato dos anos anteriores.

Como funciona o calendário?

NIS final 1 – pagamento no primeiro dia do calendário

– pagamento no primeiro dia do calendário NIS final 2 – segundo dia do calendário

– segundo dia do calendário NIS final 3 – terceiro dia do calendário

– terceiro dia do calendário NIS final 4 – quarto dia do calendário

– quarto dia do calendário NIS final 5 – quinto dia do calendário

– quinto dia do calendário NIS final 6 – sexto dia do calendário

– sexto dia do calendário NIS final 7 – sétimo dia do calendário

– sétimo dia do calendário NIS final 8 – oitavo dia do calendário

– oitavo dia do calendário NIS final 9 – nono dia do calendário

– nono dia do calendário NIS final 0 – último dia do calendário

O valor fica disponível para saque por até 120 dias após a data de pagamento. Quem perder o prazo não poderá recuperar o benefício daquele mês.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento e o valor do benefício por diferentes canais oficiais.

Aplicativo Bolsa Família (Android e iOS) – Mostra valores, datas e status do pagamento.

(Android e iOS) – Mostra valores, datas e status do pagamento. Site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) – Informa detalhes sobre o programa.

– Informa detalhes sobre o programa. Telefone 0800 707 2003 – Central de atendimento para tirar dúvidas.

– Central de atendimento para tirar dúvidas. Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) – Oferecem suporte presencial.

– Oferecem suporte presencial. Agências da Caixa Econômica Federal – Podem informar sobre depósitos e saques.

Regras para manter o benefício ativo

Para continuar recebendo o Bolsa Família, é necessário cumprir algumas regras. O descumprimento pode levar à suspensão ou cancelamento do auxílio.

Manter o cadastro atualizado – É obrigatório atualizar os dados no CadÚnico a cada dois anos ou sempre que houver mudanças na família (nascimento, falecimento, alteração de renda, etc.).

– É obrigatório atualizar os dados no a cada ou sempre que houver mudanças na família (nascimento, falecimento, alteração de renda, etc.). Acompanhar a saúde – Gestantes precisam fazer o pré-natal , e crianças devem estar com a caderneta de vacinação em dia .

– Gestantes precisam fazer o , e crianças devem estar com a . Garantir a frequência escolar – Crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos devem ter frequência mínima de 60% a 75% nas aulas, dependendo da idade.

Se essas regras não forem seguidas, o governo pode bloquear temporariamente o pagamento até que a família regularize a situação.

Quais são os benefícios pagos pelo Bolsa Família?

O programa oferece diferentes modalidades de benefícios, que variam conforme a composição familiar.

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) – Valor base de R$ 600,00 para todas as famílias. Benefício Complementar (BCO) – Para garantir que nenhuma família receba menos de R$ 600,00 no total. Benefício Primeira Infância (BPI) – R$ 150,00 extras para cada criança de 0 a 6 anos. Benefício Variável Familiar (BVF) – R$ 50,00 adicionais por criança ou adolescente de 7 a 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) – R$ 50,00 extras para mães com bebês de até 6 meses.

O valor final recebido por cada família depende da quantidade de integrantes e das condições específicas do grupo familiar.