FGTS TURBINADO em março! Caixa pode pagar até R$ 29 MIL

Saiba como funciona o saque-aniversário do FGTS e veja como antecipar valores. Descubra as regras, limites e vantagens dessa opção disponível para trabalhadores.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores brasileiros, criado para garantir uma reserva financeira em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou compra de imóvel.

Além do saque tradicional, há a possibilidade de acesso ao saldo por meio da modalidade saque-aniversário, permitindo retiradas anuais no mês de nascimento do trabalhador.

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente uma ampliação dessa modalidade, possibilitando a antecipação de até R$ 29 mil. Veja como essa alternativa funciona e quem pode aderir.

O FGTS saque-aniversário permite saques anuais, mas agora também pode ser antecipado. Veja quem pode contratar e como acessar até R$ 29 mil antecipadamente. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo do FGTS anualmente. Ao optar por essa modalidade, ele abre mão do saque total em caso de demissão, mas mantém o direito à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado pelo empregador.

Valores disponíveis para saque

Os valores sacáveis variam de acordo com o saldo disponível na conta do FGTS, seguindo uma tabela progressiva. Quanto menor o saldo, maior a porcentagem disponível para saque.

Exemplo de retiradas conforme a tabela:

Saldo até R$ 500,00 → saque de 50% do valor.

→ saque de do valor. Saldo entre R$ 10.000,01 e R$ 20.000,00 → saque de 10% do total, acrescido de uma parcela adicional.

Um trabalhador com R$ 8.000,00 disponíveis poderia sacar aproximadamente R$ 2.250,00, somando a alíquota aplicada e o valor adicional da tabela.

Antecipação do saque-aniversário do FGTS

Além do saque anual, há a opção de antecipar até 10 parcelas anuais, permitindo o acesso imediato a valores que chegariam a R$ 29 mil nos anos seguintes. Essa antecipação funciona como um empréstimo, com pagamento descontado diretamente no FGTS.

Quem pode solicitar a antecipação?

Para ter acesso a essa modalidade, é necessário atender a alguns critérios básicos:

Ser maior de 18 anos ou emancipado.

Ter CPF regularizado junto à Receita Federal.

Possuir conta em banco que ofereça essa antecipação.

Estar adimplente com a instituição financeira ou usar parte do crédito para quitar dívidas.

Além disso, o trabalhador precisa estar cadastrado na modalidade saque-aniversário e autorizar a consulta ao saldo do FGTS pelo banco responsável pela antecipação.

Mesmo quem está negativado pode contratar?

Sim. Algumas instituições financeiras permitem a antecipação mesmo para quem tem restrições no CPF. Como o pagamento é feito diretamente pelo saldo do FGTS, o risco para os bancos é menor, facilitando a aprovação do crédito.

Vantagens da antecipação do saque-aniversário

Essa modalidade pode ser uma alternativa viável para quem precisa de dinheiro rapidamente e quer evitar juros altos de outros empréstimos. Entre os principais benefícios, estão:

Acesso rápido ao dinheiro : os valores são liberados em poucos dias.

: os valores são liberados em poucos dias. Juros menores que os de outros tipos de crédito.

que os de outros tipos de crédito. Facilidade de contratação , com processos realizados digitalmente.

, com processos realizados digitalmente. Sem impacto na renda mensal, pois o pagamento é descontado diretamente do FGTS.

Como aderir ao saque-aniversário e antecipar valores?

Para aderir à modalidade saque-aniversário, siga este passo a passo:

Acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS) ou o site da Caixa Econômica Federal. Escolha a opção saque-aniversário e confirme a adesão. Selecione uma instituição financeira que ofereça a antecipação e autorize a consulta ao saldo. Realize a simulação do empréstimo para verificar os valores disponíveis e as condições. Aguarde a análise do pedido e, após a aprovação, o valor será depositado na conta informada.

Valores e limites da antecipação

O valor da antecipação é calculado conforme a tabela do saque-aniversário e o saldo disponível no FGTS. Algumas instituições exigem um valor mínimo para contratação, variando de R$ 50,00 a R$ 300,00.

Bloqueio do saldo do FGTS

Ao optar pela antecipação, parte do saldo do FGTS fica bloqueada até a quitação do empréstimo. Esse bloqueio pode ser total ou parcial, dependendo do valor antecipado.

Bloqueio total : se o trabalhador antecipar 100% dos saques futuros , todo o saldo do FGTS ficará bloqueado até o fim do contrato.

: se o trabalhador antecipar , todo o saldo do FGTS ficará bloqueado até o fim do contrato. Bloqueio parcial: caso a antecipação seja parcial, apenas uma fração do saldo será retida.

Exemplo de bloqueio: