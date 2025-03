FGTS liberado antes do prazo? Saiba como antecipar o saque-aniversário

Quer antecipar o saque-aniversário do FGTS? Veja como funciona, quem pode solicitar e quais são os requisitos para receber o valor antes do prazo.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito garantido aos trabalhadores brasileiros, criado para servir como uma reserva financeira em momentos importantes.

O depósito mensal de 8% do salário pelo empregador ajuda a formar um saldo que pode ser utilizado em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria ou aquisição de imóvel.

Entre as modalidades disponíveis, o saque-aniversário tem chamado atenção por oferecer uma forma alternativa de acesso ao saldo do FGTS. Com ele, o trabalhador pode retirar uma parte do saldo anualmente no mês do seu aniversário, em vez de aguardar situações específicas para sacar o valor total.

O saque-aniversário do FGTS permite antecipação de até sete anos. Entenda como solicitar, quais são as regras e como funciona essa linha de crédito. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário foi criado como uma opção para quem deseja ter mais controle sobre seu saldo do FGTS.

A adesão a essa modalidade permite retiradas anuais, mas, em contrapartida, o trabalhador abre mão do saque integral caso seja demitido, podendo resgatar apenas a multa rescisória de 40% paga pelo empregador.

O valor disponível para saque depende do saldo total da conta e segue uma tabela progressiva, onde quem possui menor saldo pode retirar um percentual maior.

Essa alternativa permite ao trabalhador acessar uma parte dos seus recursos sem precisar esperar uma situação específica, como aposentadoria ou demissão sem justa causa.

Como funciona a antecipação do saque-aniversário?

A antecipação do saque-aniversário é uma linha de crédito que permite ao trabalhador receber antecipadamente os valores que seriam sacados nos próximos anos. Essa modalidade funciona como um empréstimo, onde o banco antecipa até sete parcelas anuais do FGTS.

Diferente de outras formas de crédito, esse modelo oferece taxas de juros reduzidas, pois o saldo do FGTS funciona como garantia do pagamento.

Isso faz com que o custo da operação seja menor do que o de empréstimos tradicionais, tornando a antecipação uma opção interessante para quem precisa de dinheiro imediato sem comprometer a renda mensal.

Requisitos para solicitar a antecipação

Para ter acesso à antecipação do saque-aniversário, é necessário atender a alguns critérios:

Ter aderido ao saque-aniversário no aplicativo FGTS ou no site da Caixa Econômica Federal.

no aplicativo FGTS ou no site da Caixa Econômica Federal. Possuir saldo suficiente na conta do FGTS, seja ativa ou inativa.

na conta do FGTS, seja ativa ou inativa. Ser maior de 18 anos ou emancipado, com CPF regularizado.

ou emancipado, com CPF regularizado. Estar em dia com o banco escolhido , sem restrições financeiras que possam impedir a aprovação do crédito.

, sem restrições financeiras que possam impedir a aprovação do crédito. Ter conta bancária na instituição financeira que oferece a antecipação, podendo haver exigências de relacionamento prévio.

O histórico financeiro também pode influenciar a aprovação do crédito, pois instituições avaliam o risco antes de conceder a antecipação.

Passo a passo para antecipar o FGTS

O processo para antecipação é simples e pode ser realizado totalmente online. Veja como solicitar:

Aderir ao saque-aniversário pelo aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Autorizar o banco a consultar o saldo do FGTS, o que pode ser feito no próprio aplicativo FGTS. Realizar uma simulação para verificar valores, taxas de juros e prazos antes de contratar. Aguardar a análise e a aprovação do crédito, etapa em que o banco avalia se o cliente atende aos critérios exigidos. Assinar digitalmente o contrato pelo aplicativo ou internet banking. Receber o valor diretamente na conta bancária, disponível para uso imediato.

Essa modalidade pode ser utilizada para quitação de dívidas, investimentos ou despesas emergenciais, sem comprometer o orçamento com prestações mensais, já que o pagamento do crédito ocorre diretamente pelo saldo do FGTS.