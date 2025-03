Estudantes podem receber até R$ 1.050 mensais no Pé-de-Meia Licenciaturas

O MEC lançou o Pé-de-Meia Licenciaturas, programa que oferece auxílio financeiro a estudantes de licenciatura. Veja como se inscrever e quais são os requisitos.

O governo federal deu mais um passo para fortalecer a educação no país com o lançamento do programa Pé-de-Meia Licenciaturas.

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o projeto tem o objetivo de incentivar a formação de novos professores, garantindo apoio financeiro a estudantes de cursos de licenciatura.

A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e busca reduzir a evasão no ensino superior, proporcionando mais segurança financeira para quem deseja seguir carreira na área da educação.

Com isso, os futuros docentes podem contar com um auxílio mensal de até R$ 1.050, além de outros benefícios que ajudam a tornar a graduação mais acessível.

Quer saber como funciona o programa, quem pode participar e como solicitar o benefício? Continue lendo e confira todos os detalhes!

Estudantes de licenciatura podem receber até R$ 1.050 por mês pelo Pé-de-Meia Licenciaturas. Veja quem pode participar e como realizar a inscrição. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o programa Pé-de-Meia Licenciaturas?

O programa foi criado para atrair novos profissionais para a educação pública, garantindo que mais jovens tenham interesse em seguir a carreira de professor.

O foco principal é proporcionar apoio financeiro e melhores condições para que os estudantes consigam concluir seus cursos.

Aproveite e veja:

Quais benefícios os participantes recebem?

Os estudantes selecionados contam com um suporte financeiro mensal, dividido da seguinte forma:

R$ 1.050,00 por mês , sendo: R$ 700,00 liberados para saque . R$ 350,00 depositados em uma poupança vinculada ao estudante.

, sendo:

Quem pode participar do Pé-de-Meia Licenciaturas?

Para se inscrever no programa, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo MEC.

Desempenho no ENEM

O candidato deve ter obtido pelo menos 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024 .

. Essa pontuação garante que os participantes tenham uma base acadêmica sólida para acompanhar o curso de licenciatura.

Outros requisitos

Estar matriculado em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC .

. Ter ingressado pelo Sisu, Prouni ou Fies , de acordo com as regras do edital.

, de acordo com as regras do edital. Atender às exigências do Edital nº 1/2025 da Capes.

Como se inscrever no Pé-de-Meia Licenciaturas?

O processo de inscrição é realizado pela Plataforma Freire, que reúne todas as informações sobre o programa.

Passo a passo para o cadastro

Acesse a Plataforma Freire ( https://freire.capes.gov.br/ ) no site oficial do MEC. Localize a seção do Pé-de-Meia Licenciaturas. Faça login ou crie uma conta, se for seu primeiro acesso. Preencha os dados solicitados, incluindo: Informações pessoais.

Histórico escolar do ensino médio.

Nota do ENEM 2024.

Dados sobre a matrícula no curso de licenciatura.

Documentos necessários para inscrição

Antes de iniciar o cadastro, tenha em mãos os seguintes documentos:

Documento de identidade e CPF .

. Comprovante de matrícula atualizado .

. Histórico escolar do ensino médio .

. Comprovante da nota obtida no ENEM 2024.

Cronograma do programa Pé-de-Meia Licenciaturas

Os candidatos devem estar atentos às datas do processo seletivo.

Divulgação dos resultados : 14 de abril de 2025, na Plataforma Freire e nos canais oficiais do MEC.

: 14 de abril de 2025, na Plataforma Freire e nos canais oficiais do MEC. Início do pagamento das bolsas : 1º de maio de 2025.

: 1º de maio de 2025. Prazo para contestação de resultados : Informado junto com a divulgação final dos aprovados.

: Informado junto com a divulgação final dos aprovados. Renovação anual: Os beneficiários precisam comprovar que seguem atendendo aos critérios do programa para continuar recebendo o auxílio.

Quais oportunidades o programa oferece para o futuro?

O Pé-de-Meia Licenciaturas também busca facilitar a entrada dos graduados na rede pública de ensino, oferecendo: