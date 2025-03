Confira as datas de pagamento do PIS/PASEP 2025 e saiba quem tem direito

O PIS/PASEP 2025 já tem calendário definido. Veja as datas de pagamento, os critérios para receber o benefício e como consultar seu saldo.

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são benefícios importantes para milhões de trabalhadores brasileiros.

Com a chegada de 2025, muitos trabalhadores estão ansiosos para saber quando poderão sacar o benefício e quais são os requisitos para receber o valor.

O calendário de pagamentos já foi definido, e os depósitos seguem um cronograma específico, que varia conforme o mês de nascimento dos beneficiários do PIS e o número final da inscrição do PASEP.

É fundamental que os trabalhadores fiquem atentos às datas e às regras para não perderem o direito ao saque. Além disso, é importante entender como consultar o saldo e quais os canais disponíveis para obter informações sobre o pagamento.

Se você quer saber se tem direito ao benefício e quando poderá receber o valor, continue lendo e confira todas as informações sobre o PIS/PASEP 2025!

Os pagamentos do PIS/PASEP começam em fevereiro. Confira se você tem direito ao abono salarial, as datas de liberação e as formas de saque disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2025?

Para ter acesso ao abono salarial de 2025, referente ao ano-base 2023, o trabalhador precisa cumprir algumas regras estabelecidas pelo governo.

Tempo mínimo de cadastro O trabalhador precisa estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos. Quem foi cadastrado após 2018 não poderá receber o benefício. Faixa de renda Apenas quem teve remuneração média mensal de até dois salários mínimos em 2023 pode receber o abono. O cálculo considera o salário vigente no ano-base e não o atual. Tempo de trabalho no ano-base É necessário ter trabalhado ao menos 30 dias com carteira assinada em uma empresa privada (PIS) ou órgão público (PASEP) durante 2023. Registro correto na RAIS ou eSocial As informações do trabalhador devem estar corretamente cadastradas pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial. Vínculo empregatício aceito O abono salarial é destinado a trabalhadores formais e servidores públicos, mas não contempla empregados domésticos. Prazo para saque O benefício estará disponível até 12 de dezembro de 2025. Após essa data, os valores não sacados retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Veja também:

Como consultar se tem direito ao PIS/PASEP?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial pelos seguintes canais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal Gov.br

Telefone 158 (Alô Trabalho)

Passo a passo para consulta online

Acesse o site ou aplicativo desejado. Faça login com CPF e senha. Vá até a seção de abono salarial. Informe os dados necessários, como PIS/PASEP e data de nascimento. Confira as informações sobre seu benefício.

Na consulta, será possível visualizar valor, data de pagamento e banco responsável pelo depósito.

Como receber o PIS/PASEP 2025?

O pagamento do PIS/PASEP pode ser feito de diferentes formas, dependendo da situação do trabalhador e do banco responsável.

Crédito em conta Quem tem conta na Caixa Econômica Federal (PIS) ou no Banco do Brasil (PASEP) recebe o pagamento automaticamente na conta. Conta Poupança Social Digital A Caixa pode abrir automaticamente uma conta digital para os trabalhadores, permitindo que o valor seja movimentado pelo aplicativo CAIXA Tem. Saque presencial Para quem prefere receber o dinheiro em espécie, é possível sacar em: Agências da Caixa ou do Banco do Brasil Casas lotéricas (apenas para o PIS) Correspondentes Caixa Aqui (para o PIS) Caixas eletrônicos da Caixa ou do BB



Documentos necessários para saque

Documento de identidade com foto

Número do PIS/PASEP

Cartão Cidadão (se possuir)

Calendário de pagamentos do PIS/PASEP 2025

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) definiu o cronograma de pagamentos de acordo com o mês de nascimento para o PIS e o número final da inscrição para o PASEP.

PIS – Pagamento conforme o mês de nascimento

Janeiro – a partir de 17/02/2025

– a partir de Fevereiro – a partir de 17/03/2025

– a partir de Março – a partir de 15/04/2025

– a partir de Abril – a partir de 15/04/2025

– a partir de Maio – a partir de 15/05/2025

– a partir de Junho – a partir de 15/05/2025

– a partir de Julho – a partir de 16/06/2025

– a partir de Agosto – a partir de 16/06/2025

– a partir de Setembro – a partir de 15/07/2025

– a partir de Outubro – a partir de 15/07/2025

– a partir de Novembro – a partir de 15/08/2025

– a partir de Dezembro – a partir de 15/08/2025

PASEP – Pagamento conforme número final da inscrição