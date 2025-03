Atenção aposentados: Receita libera informe de rendimentos para Imposto de Renda 2025

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 está chegando. Veja como consultar o informe de rendimentos do INSS e evitar multas.

O período para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2025 está se aproximando, e aposentados e pensionistas do INSS precisam se organizar para evitar problemas com a Receita Federal.

O informe de rendimentos, documento essencial para o preenchimento da declaração, já está disponível e pode ser acessado por esses contribuintes. O prazo para envio começa no dia 15 de março e termina em 1º de maio, e o atraso pode resultar em multas.

Nem todos os aposentados e pensionistas são obrigados a declarar o Imposto de Renda. No entanto, aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2024 precisam fazer a declaração. Além disso, existem outros critérios que determinam quem deve prestar contas ao Fisco.

Aposentados e pensionistas do INSS devem declarar o Imposto de Renda 2025? Descubra as regras e aprenda a acessar o informe de rendimentos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2025?

A exigência da declaração se aplica a diversas categorias de contribuintes, incluindo:

Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil ;

; Pessoas que realizaram a venda de bens com ganho de capital ;

; Proprietários de bens avaliados acima de R$ 800 mil ;

; Trabalhadores do setor rural que obtiveram receita bruta superior a R$ 153.199,50 ;

; Indivíduos que passaram a residir no Brasil até 31 de dezembro de 2024.

Além disso, aqueles que venderam um imóvel residencial e utilizaram o valor para a compra de outro dentro do prazo de 180 dias também devem declarar, mesmo que tenham direito à isenção do imposto.

Como acessar o informe de rendimentos do INSS?

Os aposentados e pensionistas podem acessar o informe de rendimentos de maneira simples e rápida pelo site ou aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135, ou ainda diretamente nas agências bancárias. Para obter o documento pelo Meu INSS, siga os passos abaixo:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Clique em “Entrar com Gov.br”; Informe o CPF e a senha cadastrada; Role a tela até a seção “Outros Serviços” e clique em “Ver Mais”; Selecione “Extrato do Imposto de Renda”; Escolha o ano-calendário 2024; Baixe o documento em formato PDF.

Esse informe é essencial para preencher a declaração corretamente e evitar divergências de informações com a Receita Federal.

Consequências do atraso na entrega da declaração

Caso a declaração do Imposto de Renda seja entregue fora do prazo, o contribuinte estará sujeito a uma multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74. Para aqueles que têm direito à restituição, a multa será descontada diretamente do valor a ser recebido.

Além da multa, o atraso pode trazer outras consequências, como:

Bloqueio do CPF , dificultando a realização de diversas operações financeiras;

, dificultando a realização de diversas operações financeiras; Impedimento para tomar empréstimos e financiamentos ;

; Risco de cair na malha fina, o que pode gerar ainda mais complicações.

Para evitar transtornos, o ideal é acessar o informe de rendimentos com antecedência, conferir todos os valores informados e fazer a declaração o quanto antes.

Organize-se e evite complicações

Os aposentados e pensionistas devem garantir que suas informações estejam corretas e que a declaração seja enviada dentro do prazo. A Receita Federal disponibiliza diferentes canais de atendimento para tirar dúvidas e oferecer suporte durante o processo de declaração.

Se você se enquadra nos critérios para declarar o Imposto de Renda, não deixe para a última hora. Antecipe-se, reúna os documentos necessários e evite complicações. Compartilhe essas informações com quem também pode precisar.