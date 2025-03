Aposentado pode ser MEI? Saiba o que é permitido e como abrir um CNPJ

Aposentados podem se tornar MEI, mas algumas regras precisam ser seguidas. Veja quem pode se formalizar e como abrir um CNPJ sem perder benefícios.

O Microempreendedor Individual (MEI) é uma opção para quem deseja formalizar um pequeno negócio e obter um CNPJ, garantindo acesso a benefícios fiscais, previdenciários e segurança jurídica.

Criado para facilitar a vida dos trabalhadores autônomos, esse modelo permite emitir notas fiscais, pagar tributos reduzidos e operar dentro da legalidade.

Apesar das vantagens, há regras que precisam ser seguidas. O faturamento anual não pode ultrapassar R$ 81 mil, não é permitido ter sociedade em outras empresas e o MEI pode contratar apenas um funcionário. Para aposentados, há pontos importantes a considerar antes de se tornar microempreendedor.

Nem todos os aposentados podem ser MEI sem restrições. Entenda quais casos são permitidos e como se formalizar sem comprometer seu benefício do INSS.

Aposentadoria e MEI: como funciona?

Os aposentados podem se tornar MEI sem perder o benefício, desde que a aposentadoria seja por idade ou tempo de contribuição. Assim, é possível continuar recebendo o pagamento normalmente e ainda abrir um negócio formalizado.

No entanto, vale destacar que as contribuições feitas como MEI não aumentam o valor da aposentadoria já concedida. Isso significa que, mesmo pagando o INSS mensalmente através do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), o benefício não será recalculado ou ampliado.

Essa modalidade pode ser uma alternativa para aposentados que desejam continuar ativos no mercado, oferecendo segurança jurídica, emissão de notas fiscais e acesso a benefícios como auxílio-doença e pensão por morte para dependentes.

Quando um aposentado não pode ser MEI?

Existem situações específicas em que o aposentado pode ter o benefício suspenso ou não pode se formalizar como microempreendedor. Veja quais são elas:

Aposentadoria por invalidez : se o aposentado recebe esse benefício e decide se registrar como MEI , o INSS pode cancelar a aposentadoria , pois isso indica capacidade para o trabalho .

: se o aposentado recebe esse benefício e decide se registrar como , o INSS pode , pois isso indica . Aposentadoria especial : quem se aposentou por atuar em ambientes insalubres ou perigosos não pode exercer atividades semelhantes ao que fazia antes, pois isso pode resultar no cancelamento da aposentadoria especial .

: quem se aposentou por atuar em não pode exercer atividades semelhantes ao que fazia antes, pois isso pode . Acúmulo de benefícios: dependendo da atividade exercida, o INSS pode revisar o caso e avaliar se o aposentado continua atendendo aos requisitos para manter o pagamento.

Por isso, antes de se formalizar, é essencial verificar se a aposentadoria recebida não impede a inscrição como MEI.

Vantagens e desvantagens de ser MEI

Vantagens:

Formalização do negócio : O aposentado pode atuar de forma legalizada e ampliar suas oportunidades de trabalho.

: O aposentado pode atuar de forma legalizada e ampliar suas oportunidades de trabalho. Benefícios previdenciários para dependentes : A família pode ter direito à pensão por morte .

: A família pode ter direito à . Tributação simplificada: O imposto pago no DAS é reduzido, tornando a gestão financeira mais fácil.

Desvantagens:

As contribuições não aumentam o valor da aposentadoria já recebida .

. Aposentadorias por invalidez ou especiais podem ser canceladas se o INSS identificar que há condições para o trabalho.

Como se formalizar como MEI?

Se você é aposentado e deseja abrir um CNPJ como Microempreendedor Individual, siga este passo a passo: