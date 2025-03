Governo deve antecipar o 13º salário do INSS; confira as datas previstas

O 13º salário do INSS será pago em 2025 para aposentados, pensionistas e segurados. Veja quem tem direito e as datas previstas para o pagamento.

O 13º salário do INSS é um benefício destinado a aposentados, pensionistas e outros segurados que recebem auxílios previdenciários.

O pagamento, tradicionalmente feito em duas parcelas, tem sido antecipado pelo governo nos últimos anos, permitindo que uma parte seja recebida ainda no primeiro semestre.

Para muitas pessoas, esse valor representa um reforço financeiro importante, especialmente para cobrir despesas inesperadas ou organizar melhor o orçamento. Por isso, a antecipação do 13º salário é sempre um dos anúncios mais aguardados pelos beneficiários do INSS.

Beneficiários do INSS aguardam o pagamento do 13º salário em 2025. Confira quem pode receber e quando a antecipação deve acontecer neste ano. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

O pagamento do 13º salário é garantido a quem recebeu benefícios previdenciários durante o ano. Isso inclui:

Aposentados ;

; Pensionistas ;

; Segurados que recebem auxílios temporários, como auxílio-doença e auxílio-reclusão.

Por outro lado, alguns beneficiários não têm direito ao pagamento, como aqueles que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Renda Mensal Vitalícia (RMV), já que esses auxílios são assistenciais e não previdenciários.

O valor do 13º salário varia de acordo com o tempo de recebimento do benefício ao longo do ano. Quem recebe durante os 12 meses tem direito ao valor integral, enquanto os segurados que começaram a receber em meses posteriores recebem um valor proporcional ao período.

Veja também:

Calendário previsto para o pagamento do 13º salário do INSS em 2025

Embora o calendário oficial ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é que o pagamento do 13º salário do INSS siga o modelo dos últimos anos, com antecipações nos meses de abril e maio.

A divisão do pagamento ocorre da seguinte forma:

Primeira parcela : tradicionalmente paga entre abril e maio.

: tradicionalmente paga entre abril e maio. Segunda parcela: geralmente liberada entre maio e junho.

Para segurados que começaram a receber o benefício depois do pagamento da primeira parcela, o 13º salário costuma ser depositado em uma única vez, no final do ano.

Outro ponto importante é que, em alguns casos, pode haver descontos do Imposto de Renda na segunda parcela, o que pode reduzir o valor final recebido por determinados beneficiários.

Fique atento aos anúncios do INSS

O INSS e o governo federal devem divulgar o calendário oficial nos próximos meses. Para evitar qualquer imprevisto, os segurados devem acompanhar as atualizações nos canais oficiais e conferir as informações diretamente nos comunicados do INSS.

Esse pagamento pode ser uma oportunidade para organizar melhor as finanças, quitar dívidas ou planejar gastos futuros. Por isso, estar informado sobre as datas e os valores ajuda a aproveitar melhor esse benefício.