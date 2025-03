Trabalhou com carteira assinada? Saiba se você tem direito ao abono salarial este ano

O abono salarial de 2025 será pago conforme o calendário do PIS/PASEP. Veja quem pode receber, os valores e como consultar o benefício.

O abono salarial é um pagamento anual destinado a trabalhadores de baixa renda que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo.

O benefício tem como objetivo complementar a renda daqueles que atuaram no setor formal, garantindo um suporte financeiro extra.

Para o ano de 2025, o pagamento será direcionado aos trabalhadores que exerceram atividade com carteira assinada durante o ano de 2023. O repasse ocorre de forma escalonada, conforme um calendário definido pelo governo, o que ajuda a evitar sobrecarga nos sistemas bancários.

Quem pode receber o abono salarial em 2025?

Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve atender a quatro critérios principais:

Renda mensal: a média dos salários recebidos durante 2023 não pode ultrapassar dois salários mínimos ;

a média dos salários recebidos durante não pode ultrapassar ; Tempo de serviço: é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base, podendo ser de forma contínua ou intercalada;

é necessário ter trabalhado no ano-base, podendo ser de forma contínua ou intercalada; Cadastro no PIS/PASEP: o trabalhador precisa estar inscrito no programa há, no mínimo, cinco anos ;

o trabalhador precisa estar ; Informações corretas nos registros oficiais: os dados devem estar atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial, conforme o registro feito pelo empregador.

O valor do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base. Quem atuou durante todos os 12 meses recebe o valor total, enquanto aqueles que trabalharam por um período menor recebem um valor correspondente ao tempo de serviço.

Como consultar se você tem direito ao benefício?

Os trabalhadores podem verificar se são elegíveis para receber o abono salarial de 2025 por meio de diferentes canais oficiais. As consultas podem ser feitas da seguinte forma:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital: dentro da seção Benefícios , é possível acessar informações sobre o pagamento;

dentro da seção , é possível acessar informações sobre o pagamento; Portal GOV.BR: basta entrar na plataforma usando CPF e senha cadastrada para verificar o status do benefício;

basta entrar na plataforma usando para verificar o status do benefício; Central de Atendimento Alô Trabalho (158): atendimento telefônico disponível de segunda a sábado , das 7h às 22h ;

atendimento telefônico disponível de , das ; Superintendências Regionais do Trabalho: atendimento presencial para esclarecimentos sobre o abono salarial.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP 2025

Os pagamentos do abono salarial seguem um cronograma baseado no mês de nascimento do trabalhador. Confira as datas previstas:

Mês de Nascimento Data de Pagamento Janeiro 17/02 Fevereiro 17/03 Março e Abril 15/04 Maio e Junho 15/05 Julho e Agosto 16/06 Setembro e Outubro 15/07 Novembro e Dezembro 15/08

Os trabalhadores que perderem o prazo de saque devem verificar com a Caixa Econômica Federal ou com o Banco do Brasil (para servidores públicos) sobre as alternativas disponíveis para o recebimento do benefício.

Qual será o valor do abono salarial em 2025?

O cálculo do abono salarial é feito com base no salário mínimo vigente, considerando 1/12 do valor para cada mês trabalhado durante 2023. Veja a estimativa dos pagamentos:

Meses Trabalhados Valor do Abono (R$) 1 mês 126,50 2 meses 253,00 3 meses 379,50 4 meses 506,00 5 meses 632,50 6 meses 759,00 7 meses 885,50 8 meses 1.012,00 9 meses 1.138,50 10 meses 1.265,00 11 meses 1.391,50 12 meses 1.518,00

Os valores são proporcionais ao tempo trabalhado, garantindo que cada beneficiário receba de acordo com sua atuação no ano de referência.

Como evitar problemas no pagamento?

Para garantir o recebimento do abono salarial sem atrasos, o trabalhador deve verificar se seus dados estão corretamente registrados pelo empregador nos sistemas oficiais. Caso haja alguma divergência, é necessário buscar regularização junto à empresa antes do prazo de pagamento.

A recomendação é que os trabalhadores acompanhem os canais oficiais e verifiquem regularmente se há pendências que possam comprometer o depósito do benefício.

Se houver problemas com o pagamento, o primeiro passo é entrar em contato com a Caixa Econômica Federal (PIS) ou o Banco do Brasil (PASEP). Se o erro estiver relacionado aos dados trabalhistas, a solução pode exigir uma atualização no eSocial ou na RAIS.