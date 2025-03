Trabalho 6×1 vai acabar? Proposta de deputada ganha apoio no Congresso

Uma nova proposta quer reduzir a jornada de trabalho para 36 horas semanais. Entenda como isso pode afetar os trabalhadores e as empresas no Brasil.

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para alterar a escala de trabalho 6×1. A iniciativa tem gerado discussões, principalmente nas redes sociais, onde já recebeu 234 assinaturas, superando as 171 necessárias para iniciar a tramitação no Congresso.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) permite que trabalhadores atuem por seis dias seguidos, com direito a um dia de descanso.

A Constituição garante esse repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, mas não define uma duração mínima, deixando essa regra para a CLT, que estabelece 24 horas.

Deputada apresentou uma proposta para mudar a jornada de trabalho 6×1. Saiba o que está em discussão e como essa mudança pode acontecer.

O que é a escala de trabalho 6×1?

A escala 6×1 é um modelo comum no Brasil. Nesse formato, o trabalhador trabalha seis dias seguidos e descansa no sétimo.

A jornada semanal pode chegar a 44 horas, conforme determinado pela Constituição de 1988, que reduziu o limite anterior de 48 horas semanais.

Nos últimos anos, a legislação trabalhista passou por diversas mudanças. A reforma de 2017 trouxe inovações como o trabalho intermitente e maior flexibilidade na compensação de horas extras. No entanto, a regra do descanso semanal de 24 horas permaneceu a mesma.

O que a nova proposta sugere?

A proposta de Erika Hilton propõe reduzir a carga horária semanal para 36 horas, sem alterar salários e benefícios. O objetivo é garantir mais tempo para lazer, descanso e convívio familiar, sem comprometer a remuneração dos trabalhadores.

A ideia segue um movimento global de redução da jornada de trabalho, já adotado em alguns países. Pesquisas indicam que jornadas menores podem aumentar a produtividade, reduzir o estresse e melhorar a saúde mental dos trabalhadores.

O que muda se a proposta for aprovada?

O Movimento VAT (Vida Além do Trabalho) tem sido um dos principais apoiadores da proposta. Criado por Rick Azevedo, o movimento já reúne 1,3 milhão de seguidores e defende o fim da jornada 6×1.

A mobilização ganhou força nas redes sociais e no cenário político, tornando-se um dos temas mais discutidos entre trabalhadores e sindicatos.

O debate sobre a proposta envolve diferentes pontos de vista. Sindicatos e grupos trabalhistas argumentam que reduzir a carga horária pode melhorar a qualidade de vida e aumentar o desempenho profissional.

Por outro lado, empresas e setores produtivos analisam os possíveis impactos da mudança na economia e na produtividade.

Por que essa mudança está em discussão?

A redução da jornada pode trazer benefícios tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Com mais tempo livre, os funcionários podem se sentir mais motivados e produtivos. Além disso, a diminuição do estresse tende a reduzir afastamentos e melhorar o ambiente corporativo.

Algumas empresas já testaram modelos de jornada reduzida e perceberam melhora na satisfação dos funcionários e manutenção da produtividade.

No entanto, há desafios, como ajustar escalas de trabalho e garantir que a redução de horas não afete os serviços essenciais.

A tramitação da PEC será acompanhada de perto por trabalhadores, sindicatos e representantes do setor produtivo. O debate promete ser intenso, pois envolve mudanças importantes nas relações de trabalho no Brasil.