Saque-aniversário está garantido, mas vem mudanças! Veja o que muda e como isso te afeta

Governo mantém o saque-aniversário do FGTS e traz novas regras para trabalhadores demitidos. Veja como funcionará a liberação dos valores.

O governo federal decidiu manter o saque-aniversário do FGTS, encerrando as incertezas sobre o futuro dessa modalidade.

O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, após um período de debates sobre possíveis alterações ou até mesmo o fim do benefício.

Desde 2019, o saque-aniversário permite que os trabalhadores retirem uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. A decisão ocorre em meio a discussões sobre o papel do FGTS na economia e os impactos dessa modalidade para os trabalhadores.

O saque-aniversário do FGTS continua, mas com mudanças importantes. Saiba o que muda para quem aderiu à modalidade e foi demitido sem justa causa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque-aniversário?

O saque-aniversário foi criado como uma alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador tenha mais flexibilidade no uso do saldo do FGTS. O valor liberado anualmente varia conforme o saldo disponível na conta, seguindo uma tabela progressiva.

No entanto, quem opta por essa modalidade não pode sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, ficando sujeito a um período de espera para recuperar o acesso ao valor integral.

Diferença entre saque-aniversário e saque-rescisão

A principal diferença entre as duas modalidades está no acesso ao saldo em caso de demissão.

Saque-aniversário: permite retiradas anuais, mas impede o saque total em caso de desligamento sem justa causa.

permite retiradas anuais, mas impede o saque total em caso de desligamento sem justa causa. Saque-rescisão: permite o acesso integral ao saldo em caso de demissão, mas não autoriza retiradas anuais.

Essa restrição do saque-aniversário gerou diversas críticas, principalmente entre trabalhadores que perderam o emprego e não puderam utilizar todo o valor disponível no FGTS.

Críticas e questionamentos sobre o saque-aniversário

Desde sua implementação, o saque-aniversário foi alvo de questionamentos e críticas por parte de especialistas e do próprio Ministério do Trabalho. Os principais pontos levantados são:

Restrições ao saque integral: trabalhadores que aderem ao saque-aniversário ficam impedidos de retirar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa , o que pode prejudicar a segurança financeira em momentos de necessidade.

trabalhadores que aderem ao saque-aniversário , o que pode prejudicar a segurança financeira em momentos de necessidade. Impacto nos recursos do FGTS: há preocupações sobre o esvaziamento do fundo, já que os saques anuais podem reduzir os investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura .

há preocupações sobre o esvaziamento do fundo, já que os saques anuais podem reduzir os investimentos em . Desvio da função original do FGTS: muitos acreditam que o saque-aniversário afasta o FGTS de seu propósito inicial, que é servir como reserva financeira para o trabalhador em caso de demissão ou para a compra da casa própria.

Mudança de posicionamento do governo

A decisão de manter o saque-aniversário marca uma reavaliação da posição do governo federal. Inicialmente, o ministro Luiz Marinho e outras autoridades defendiam o fim da modalidade, argumentando que ela não atendia aos objetivos do FGTS.

O recuo se deu por vários fatores, incluindo a resistência do Congresso e a necessidade de evitar desgastes políticos, especialmente em um período de baixa popularidade do governo.

Novas regras e mudanças anunciadas

Embora tenha sido mantido, o saque-aniversário passará por algumas mudanças importantes. Uma das principais novidades é a liberação do saldo remanescente para trabalhadores demitidos sem justa causa que optaram por essa modalidade desde janeiro de 2020.

Como funcionará a liberação dos valores?

O novo sistema prevê a liberação do saldo em duas etapas:

Liberação imediata de até R$ 3.000 para quem foi demitido e aderiu ao saque-aniversário. Liberação do valor restante após 110 dias da publicação da medida provisória.

Essa medida deve beneficiar cerca de 12,1 milhões de trabalhadores, injetando aproximadamente R$ 12 bilhões na economia.