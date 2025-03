Pagamentos do INSS estão INTERROMPIDOS; confira o cronograma completo

O INSS anunciou a pausa nos pagamentos durante o Carnaval. Veja as novas datas e saiba como consultar o calendário atualizado dos benefícios.

Péssima notícia! O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma pausa nos pagamentos durante o feriado de Carnaval.

A interrupção segue o calendário bancário e afeta beneficiários de aposentadorias, pensões e auxílios. Os pagamentos de fevereiro já começaram, mas terão uma breve suspensão, retomando após o período de folia.

Para evitar transtornos, o governo antecipou alguns repasses, garantindo que aposentados e pensionistas tenham acesso ao dinheiro sem complicações.

Pagamentos do INSS serão interrompidos no feriado de Carnaval. Confira as novas datas, veja quem terá antecipação e saiba como consultar o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como fica o calendário atualizado do INSS?

Os depósitos seguem a ordem do último número do benefício (sem o dígito verificador). Veja as novas datas de pagamento:

Quem recebe até um salário mínimo

Cartão final 1 – 24 de fevereiro

– 24 de fevereiro Cartão final 2 – 25 de fevereiro

– 25 de fevereiro Cartão final 3 – 26 de fevereiro

– 26 de fevereiro Cartão final 4 – 27 de fevereiro

– 27 de fevereiro Cartão final 5 – 28 de fevereiro

– 28 de fevereiro Cartão final 6 – 6 de março

– 6 de março Cartão final 7 – 7 de março

– 7 de março Cartão final 8 – 10 de março

– 10 de março Cartão final 9 – 11 de março

– 11 de março Cartão final 0 – 12 de março

Quem recebe acima de um salário mínimo

Cartão final 1 e 6 – 6 de março

– 6 de março Cartão final 2 e 7 – 7 de março

– 7 de março Cartão final 3 e 8 – 10 de março

– 10 de março Cartão final 4 e 9 – 11 de março

– 11 de março Cartão final 5 e 0 – 12 de março

Antecipação de pagamentos

Para evitar dificuldades financeiras, o governo decidiu antecipar alguns pagamentos. Quem deveria receber entre os dias 10 e 12 de março terá o dinheiro liberado nos dias 6 e 7 de março.

Quais são os motivos para a pausa nos pagamentos?

A interrupção dos pagamentos durante o Carnaval ocorre por diferentes razões. Veja os principais fatores:

Feriado bancário – durante o Carnaval, os bancos não operam normalmente, afetando transferências e compensações .

– durante o Carnaval, os bancos não operam normalmente, afetando . Segurança dos beneficiários – a pausa reduz a necessidade de deslocamentos em um período de grande movimentação nas ruas.

– a pausa reduz a necessidade de nas ruas. Logística do INSS – a suspensão permite ajustes nos sistemas e processos internos , garantindo um serviço mais eficiente após o feriado.

– a suspensão permite ajustes nos , garantindo um serviço mais eficiente após o feriado. Calendário nacional – o INSS segue o calendário oficial de feriados do governo federal.

Como consultar a data de pagamento?

Os beneficiários podem conferir as datas de pagamento pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu INSS – disponível para smartphones, o app mostra todas as informações do benefício.

– disponível para smartphones, o app mostra todas as informações do benefício. Site do INSS – a página oficial oferece consulta ao calendário atualizado.

– a página oficial oferece consulta ao calendário atualizado. Central de Atendimento 135 – a ligação é gratuita e permite esclarecer dúvidas sobre os pagamentos.

Atendimento do INSS durante o Carnaval

As agências do INSS estarão fechadas nos dias 3 e 4 de março, retomando o atendimento na quarta-feira de cinzas (5 de março), a partir do meio-dia.

Como se organizar financeiramente para essa pausa?

Com a interrupção temporária dos pagamentos, é importante planejar as finanças para evitar imprevistos. Veja algumas dicas: