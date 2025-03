Pagamento do Pé-de-Meia não caiu? Entenda os motivos

O pagamento do Pé-de-Meia não caiu? Saiba quais são os motivos mais comuns e veja como resolver para garantir seu benefício sem complicações.

O Pé-de-Meia é um programa do governo federal que tem o objetivo de incentivar a permanência de estudantes no ensino médio, garantindo apoio financeiro a alunos de baixa renda da rede pública.

No entanto, muitos beneficiários têm dúvidas quando o pagamento esperado não cai na conta. Se você está nessa situação, confira abaixo os possíveis motivos e saiba como agir para resolver o problema.

Lançado em 2024, o programa busca reduzir a evasão escolar por meio de incentivos financeiros. Os pagamentos são distribuídos ao longo do ano para motivar a frequência, a conclusão dos estudos e a participação no Enem.

Estudantes do Pé-de-Meia relatam atrasos no pagamento. Entenda por que isso acontece, veja o calendário oficial e descubra como resolver. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o benefício?

Para fazer parte do Pé-de-Meia, é necessário cumprir alguns critérios:

Ter entre 14 e 24 anos

Estar matriculado em uma escola pública

Ser cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico)

Possuir CPF

Manter frequência mínima de 80% nas aulas

Participar do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)

Se algum desses requisitos não for atendido, o pagamento pode ser bloqueado.

Confira também:

Valores pagos pelo Pé-de-Meia

O programa disponibiliza diferentes incentivos ao longo do ano, com valores que variam conforme o estágio do aluno no ensino médio:

Incentivo de matrícula : R$ 200 no início do ano letivo

: R$ 200 no início do ano letivo Incentivo por frequência : R$ 1.800 divididos em 9 parcelas

: R$ 1.800 divididos em 9 parcelas Bônus por aprovação : R$ 1.000 ao final do ano letivo

: R$ 1.000 ao final do ano letivo Bônus pela participação no Enem: R$ 200 para os alunos que fizerem a prova no último ano

Por que o pagamento pode não ter caído?

O motivo mais comum para a ausência do pagamento é a restrição do benefício para determinados grupos. Em algumas fases do programa, os pagamentos são destinados apenas a alunos que concluíram o ensino médio e participaram do Enem.

Pagamento de incentivos pelo Enem e conclusão escolar

Os pagamentos mais recentes foram realizados exclusivamente para estudantes que:

Finalizaram o ensino médio

Fizeram a prova do Enem

Esses alunos tiveram direito a R$ 1.000 pelo término do ensino médio e mais R$ 200 pelo Enem. Se você não faz parte desse grupo, seu pagamento pode estar programado para outro momento.

O que fazer se o pagamento não caiu?

Caso o dinheiro esperado não tenha sido depositado, siga essas etapas:

1. Verifique com a escola

Um dos principais motivos para a não liberação do benefício é a falta do envio das informações pela escola ao MEC. Por isso, a primeira atitude deve ser consultar a secretaria da escola e confirmar se os dados foram enviados corretamente.

Se a escola ainda não enviou as informações, é necessário aguardar. Assim que os registros forem processados, o pagamento será liberado.

2. Consulte o calendário de pagamentos

O MEC já divulgou as datas atualizadas para os repasses de 2025. Confira abaixo:

Incentivo de matrícula : entre 31 de março e 7 de abril de 2025

: entre Incentivo de frequência : pago em 9 parcelas de abril de 2025 a fevereiro de 2026

: pago em Bônus por aprovação e Enem: entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026

Se o seu pagamento ainda não foi liberado, pode ser que ele esteja previsto para os próximos meses.

3. Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Os estudantes do EJA seguem um cronograma específico de pagamentos:

Total de R$ 900

Valor dividido em 4 parcelas

Pagamentos entre abril e julho de 2025

Se você faz parte do EJA, sua liberação pode ocorrer dentro desse período.

Acompanhe e garanta seu benefício

Caso você cumpra os critérios do Pé-de-Meia, mas o pagamento ainda não tenha sido realizado, continue acompanhando sua escola e o cronograma oficial do MEC.

Se houver qualquer erro nos dados enviados, a escola pode corrigir e reenviar as informações para garantir que você receba seu benefício.