Trabalhador CLT poderá contratar consignado sem precisar de convênio da empresa

A partir de março, o crédito consignado para CLT terá novas regras. Veja como solicitar, quais são os requisitos e o que muda na contratação desse empréstimo.

A partir de março de 2025, uma mudança importante no crédito consignado entrará em vigor, beneficiando trabalhadores com carteira assinada.

Com a nova regulamentação, não será mais necessário que empresas tenham convênio com bancos para que seus funcionários possam acessar esse tipo de crédito, tornando o processo mais simples e acessível.

Agora, os trabalhadores poderão escolher e contratar empréstimos diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, sem a intermediação da empresa.

Esse novo modelo tem o objetivo de ampliar o acesso ao crédito e permitir que os trabalhadores encontrem taxas de juros mais atrativas, sem depender do vínculo da empresa com instituições financeiras específicas.

Trabalhadores com carteira assinada poderão contratar consignado sem precisar do aval da empresa. Entenda como funcionará a nova modalidade e quais são os benefícios. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como solicitar o novo empréstimo consignado?

A solicitação será feita de maneira digital e prática por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. No sistema, o trabalhador poderá acessar uma lista de ofertas das instituições financeiras que disponibilizam crédito consignado, comparar taxas e condições e escolher a opção mais vantajosa.

Além disso, as propostas serão apresentadas em formato de leilão, ou seja, os bancos poderão competir entre si, oferecendo melhores condições aos clientes. Isso pode resultar em juros mais baixos e melhores prazos de pagamento para quem precisa do empréstimo.

Quem pode solicitar o empréstimo?

Para ter acesso a essa linha de crédito, é necessário:

Ser um trabalhador formal , ou seja, ter carteira assinada (CLT);

, ou seja, ter carteira assinada (CLT); Ter um vínculo empregatício ativo , ou seja, estar trabalhando no momento da solicitação;

, ou seja, estar trabalhando no momento da solicitação; Possuir margem consignável disponível , pois o valor das parcelas não pode ultrapassar 35% do salário líquido ;

, pois o valor das parcelas não pode ultrapassar ; Passar pela análise de crédito das instituições financeiras, que verificam o histórico de pagamentos do trabalhador e, em alguns casos, a saúde financeira da empresa empregadora.

Como será feito o pagamento das parcelas?

O desconto das parcelas será feito diretamente na folha de pagamento do trabalhador, ou seja, o valor será descontado antes do salário ser depositado.

Essa característica do crédito consignado reduz os riscos para os bancos, o que permite que as taxas de juros sejam menores do que em outros tipos de empréstimos.

Apesar disso, as instituições financeiras não terão garantia total de recebimento, pois os descontos dependerão do correto repasse das empresas para os bancos.

Por essa razão, apenas bancos e financeiras credenciados pelo Banco Central e pelo Ministério do Trabalho poderão operar esse tipo de crédito.

Vantagens do novo crédito consignado para CLT

Acesso sem burocracia : o trabalhador não dependerá da empresa para contratar o empréstimo, pois poderá fazer tudo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

: o trabalhador não dependerá da empresa para contratar o empréstimo, pois poderá fazer tudo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Mais concorrência, melhores taxas : como os bancos poderão competir entre si para oferecer melhores condições, os trabalhadores terão acesso a taxas mais baixas.

: como os bancos poderão competir entre si para oferecer melhores condições, os trabalhadores terão acesso a taxas mais baixas. Desconto em folha de pagamento : o pagamento automático reduz o risco de inadimplência e pode facilitar a organização financeira do trabalhador.

: o pagamento automático reduz o risco de inadimplência e pode facilitar a organização financeira do trabalhador. Possibilidade de substituir dívidas caras: quem já tem um empréstimo com juros elevados pode optar por um consignado mais barato e reduzir os custos da dívida.

O que esperar do novo modelo de crédito consignado?

O governo espera que essa nova modalidade torne o crédito mais acessível e transparente para trabalhadores do setor privado, permitindo que substituam empréstimos com juros altos por opções mais vantajosas.

Além disso, a expectativa é que a ampliação do crédito consignado impulsione a economia, pois mais pessoas terão acesso a condições melhores de financiamento para organizar suas finanças e até mesmo investir em projetos pessoais.

Os trabalhadores que pretendem utilizar essa linha de crédito devem ficar atentos às atualizações do governo e das instituições financeiras, garantindo que aproveitem as melhores condições disponíveis.