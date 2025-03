INSS prepara pagamento do 13º salário; veja quem tem direito

O INSS pagará o 13º salário em 2025. Veja quem tem direito, como funciona o pagamento e a previsão para a liberação das parcelas.

O 13º salário do INSS representa uma renda extra importante para milhões de aposentados, pensionistas e segurados de auxílios previdenciários.

O benefício, pago anualmente, ajuda a equilibrar as finanças de muitas famílias que dependem desses valores. Nos últimos anos, o governo tem antecipado o pagamento, permitindo que os beneficiários recebam o dinheiro antes das datas habituais.

Em geral, a medida auxilia no planejamento financeiro e contribui para o movimento da economia, especialmente no primeiro semestre do ano.

Quem tem direito ao 13º salário do INSS?

O pagamento é destinado a quem recebeu benefícios previdenciários ao longo do ano, incluindo:

Aposentados

Pensionistas

Segurados que recebem auxílio-doença

Beneficiários de auxílios temporários

Para ter direito ao 13º salário, o segurado precisa ter recebido pelo menos um pagamento no ano-base. O valor do benefício é proporcional ao tempo de recebimento.

Quem já estava na folha de pagamento durante os 12 meses recebe o valor integral, enquanto aqueles que começaram a receber o benefício ao longo do ano ganham um montante ajustado.

Quem não recebe o 13º salário?

Alguns benefícios não incluem o pagamento do 13º salário, como:

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Renda Mensal Vitalícia (RMV)

Como será feito o pagamento?

O 13º salário do INSS é dividido em duas parcelas. O pagamento segue um calendário oficial e acontece geralmente entre abril e junho.

Primeira parcela : Corresponde a 50% do valor total , paga entre abril e maio.

: Corresponde a , paga entre abril e maio. Segunda parcela: Inclui o restante do valor e é paga entre maio e junho. Para segurados que se enquadram na tributação do Imposto de Renda, o desconto ocorre na segunda parcela.

Os segurados que começaram a receber o benefício após a primeira parcela terão o pagamento feito em uma única cota, normalmente em novembro.

Previsão para o 13º salário de 2025

O governo ainda não divulgou o calendário oficial para o 13º salário do INSS em 2025. No entanto, desde 2020, os pagamentos têm sido antecipados para o primeiro semestre. Se essa política for mantida, as parcelas devem ser pagas entre abril e maio, como nos últimos anos.

Os beneficiários devem acompanhar os anúncios do INSS e do governo para garantir que estejam informados sobre as datas exatas.

Como a antecipação do 13º salário ajuda os beneficiários?

A liberação antecipada do 13º salário do INSS tem sido uma estratégia para garantir mais segurança financeira aos segurados.

O dinheiro extra permite que aposentados e pensionistas organizem melhor suas contas e evitem dificuldades no início do ano, período em que muitos gastos aumentam.

Além de beneficiar diretamente os segurados, a antecipação também movimenta a economia, pois aumenta o consumo e fortalece o comércio.