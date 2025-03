Calendário do Bolsa Família de março já foi divulgado; confira as datas e valores

O Bolsa Família inicia os pagamentos de março no dia 18. Veja o calendário completo e confira os valores que cada beneficiário pode receber neste mês.

Os pagamentos do Bolsa Família para março começam no dia 18, seguindo o cronograma oficial do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

O programa continua atendendo milhões de famílias que precisam desse suporte financeiro. Além do calendário de repasses, os beneficiários devem ficar atentos aos valores do auxílio e às regras de participação.

O benefício varia de acordo com a composição familiar, garantindo um suporte adequado para cada situação. Veja mais detalhes nas linhas abaixo.

Beneficiários do Bolsa Família já podem conferir as datas de pagamento de março. Saiba quem tem direito e quais são os valores dos auxílios extras. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quando vai cair o pagamento do Bolsa Família em março?

O MDS divulgou as datas de pagamento de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Veja o cronograma:

NIS final 1 – 18 de março

– 18 de março NIS final 2 – 19 de março

– 19 de março NIS final 3 – 20 de março

– 20 de março NIS final 4 – 21 de março

– 21 de março NIS final 5 – 24 de março

– 24 de março NIS final 6 – 25 de março

– 25 de março NIS final 7 – 26 de março

– 26 de março NIS final 8 – 27 de março

– 27 de março NIS final 9 – 28 de março

– 28 de março NIS final 0 – 31 de março

Os beneficiários devem consultar a data correta para garantir o saque dentro do prazo.

Qual o valor dos benefícios do Bolsa Família?

Os valores do Bolsa Família continuam os mesmos de meses anteriores e são definidos conforme a composição da família.

Benefício básico : R$ 600,00 para todas as famílias cadastradas.

: R$ para todas as famílias cadastradas. Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150,00 adicionais por criança de zero a seis anos .

: R$ adicionais por criança de . Benefício variável familiar : R$ 50,00 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos incompletos .

: R$ por criança ou adolescente de . Benefício para gestantes e nutrizes: R$ 50,00 extras para mulheres grávidas ou que estão amamentando.

Uma família com duas crianças pequenas e um adolescente pode receber até R$ 750,00 somando os benefícios extras ao valor básico.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para participar do programa, a família precisa atender a alguns critérios. O governo estabelece regras para garantir que os recursos sejam direcionados a quem realmente precisa.

Renda familiar per capita : deve ser de até R$ 218,00 por pessoa , calculada dividindo a renda total pelo número de moradores do domicílio.

: deve ser de , calculada dividindo a renda total pelo número de moradores do domicílio. Cadastro Único (CadÚnico) : é obrigatório que a família esteja inscrita no sistema para receber o benefício.

: é obrigatório que a família esteja inscrita no sistema para receber o benefício. Atualização cadastral: os dados devem estar sempre atualizados, principalmente se houver mudanças no número de membros ou na renda familiar.

Como se inscrever no Bolsa Família?

As famílias interessadas devem realizar a inscrição no Cadastro Único. Esse processo pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos de atendimento da assistência social no município.

Após o cadastro, o MDS faz uma análise para verificar se a família atende aos critérios. Esse processo pode levar algumas semanas, dependendo da demanda. Se a aprovação for confirmada, a família recebe uma notificação oficial no endereço cadastrado.