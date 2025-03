Caixa e outros bancos vão fechar durante o Carnaval? Veja como acessar os serviços

As agências bancárias estarão fechadas no Carnaval. Veja como isso impacta pagamentos, transferências e atendimento e descubra quais serviços continuam funcionando.

O Carnaval é um dos períodos mais aguardados do ano no Brasil, trazendo não apenas festividades e eventos culturais, mas também mudanças no funcionamento de diversos serviços, incluindo o setor bancário.

Em 2025, a celebração ocorrerá entre os dias 1 e 4 de março, e como já é tradição, as agências bancárias da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras terão alterações no atendimento.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências não abrirão nos dias 3 e 4 de março (segunda e terça-feira de Carnaval), retornando ao atendimento normal apenas na quarta-feira, 5 de março, a partir do meio-dia.

A programação vale tanto para cidades com grandes festas carnavalescas quanto para localidades onde o feriado não é amplamente comemorado.

O atendimento bancário será suspenso nos dias 3 e 4 de março. Confira como acessar sua conta, pagar boletos e utilizar o Pix durante o feriado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Por que os bancos fecham durante o Carnaval?

O fechamento das agências durante o Carnaval ocorre porque, apesar de não ser um feriado nacional, a data é considerada ponto facultativo em várias cidades, inclusive para instituições bancárias.

Isso significa que os bancos suspendem o atendimento presencial nesses dias, impactando diversas operações que exigem suporte físico.

Com isso, serviços como pagamentos presenciais, saques assistidos e atendimento em caixas físicos ficam indisponíveis, exigindo que os clientes antecipem suas transações financeiras ou utilizem os meios digitais para resolver pendências.

Serviços bancários disponíveis durante o Carnaval

Mesmo com as agências fechadas, vários serviços continuam operando normalmente através dos canais digitais e de autoatendimento. Confira o que segue funcionando:

PIX : as transferências via PIX continuam funcionando 24 horas por dia , sem qualquer interrupção.

: as transferências via , sem qualquer interrupção. Caixas eletrônicos : saques, depósitos e outras transações básicas podem ser realizadas nos terminais eletrônicos.

: saques, depósitos e outras transações básicas podem ser realizadas nos terminais eletrônicos. Pagamentos com cartões : compras no débito e no crédito seguem operando normalmente.

: compras no débito e no crédito seguem operando normalmente. Internet banking e aplicativos : consultas, transferências internas e pagamentos agendados podem ser realizados por meio dos aplicativos dos bancos.

: consultas, transferências internas e pagamentos agendados podem ser realizados por meio dos aplicativos dos bancos. Recarga de celular: pode ser feita através dos aplicativos bancários ou caixas eletrônicos.

Serviços afetados durante o carnaval

Algumas operações bancárias serão interrompidas ou terão prazos alterados devido à suspensão do atendimento presencial. Veja quais serviços sofrerão mudanças:

Pagamento de boletos : contas com vencimento nos dias 3 e 4 de março poderão ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo de juros .

: contas com vencimento nos dias poderão ser pagas no próximo dia útil . Transferências via TED : essas transações só serão processadas no próximo dia útil, ou seja, na quarta-feira, após o meio-dia .

: essas transações só serão processadas no próximo dia útil, ou seja, . Depósitos por cheque : a compensação de cheques realizados nos dias sem expediente bancário só ocorrerá no primeiro dia útil seguinte.

: a compensação de cheques realizados nos dias sem expediente bancário só ocorrerá no primeiro dia útil seguinte. Atendimento por telefone: o suporte bancário terá funcionamento reduzido, atendendo apenas casos emergenciais.

Como evitar problemas financeiros no Carnaval

Para evitar contratempos com o fechamento das agências, é recomendado planejar suas transações com antecedência. Confira algumas dicas para organizar suas finanças antes do feriado:

Antecipe pagamentos : se possível, pague suas contas antes do dia 1º de março para evitar preocupações.

: se possível, pague suas contas antes do dia para evitar preocupações. Utilize o PIX : caso precise transferir dinheiro ou pagar contas, prefira o PIX , que opera mesmo nos feriados.

: caso precise transferir dinheiro ou pagar contas, prefira o , que opera mesmo nos feriados. Verifique os limites do cartão : se pretende viajar ou fazer compras durante o Carnaval, confira se o seu cartão de crédito ou débito está habilitado para transações em outras localidades.

: se pretende viajar ou fazer compras durante o Carnaval, confira se o seu cartão de crédito ou débito está habilitado para transações em outras localidades. Mantenha dinheiro em espécie : em algumas cidades com grande fluxo turístico, caixas eletrônicos podem ficar sem cédulas rapidamente. Se for necessário, faça o saque com antecedência.

: em algumas cidades com grande fluxo turístico, caixas eletrônicos podem ficar sem cédulas rapidamente. Se for necessário, faça o saque com antecedência. Consulte os horários de atendimento: para dúvidas ou suporte bancário, acesse os aplicativos dos bancos ou utilize os canais digitais.

Se você tem compromissos financeiros para os dias de Carnaval, organize-se com antecedência e utilize os serviços disponíveis para evitar qualquer imprevisto. Compartilhe essas informações com amigos e familiares para que todos possam se programar e aproveitar a festa sem preocupações financeiras!