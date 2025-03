13º salário do INSS: veja quem recebe e como acompanhar a antecipação em 2025

O 13º salário do INSS pode ser antecipado novamente em 2025. Saiba quem tem direito, como funciona o pagamento e como acompanhar a decisão oficial.

Nos últimos anos, o Governo Federal tem adotado a antecipação do 13º salário para aposentados, pensionistas e segurados do INSS, oferecendo um reforço financeiro em períodos estratégicos.

Essa prática tem se tornado comum, beneficiando milhões de brasileiros que dependem desse recurso para complementar suas despesas mensais.

Embora o pagamento tradicional do 13º seja feito em duas parcelas distribuídas entre agosto e novembro, a antecipação tem ocorrido em abril e maio. No entanto, a confirmação do calendário oficial para 2025 ainda depende de decisão do governo.

A antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS ainda não foi confirmada. Veja como acompanhar as atualizações e se preparar para o pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a antecipação do 13º salário do INSS?

Caso o governo opte por manter a antecipação este ano, o pagamento será feito da seguinte forma:

Primeira parcela: previsão para abril de 2025;

previsão para abril de 2025; Segunda parcela: previsão para maio de 2025.

Por outro lado, se for seguido o modelo tradicional, os pagamentos ocorrerão nos meses de agosto e novembro, como estabelecido no calendário do INSS.

Para evitar dúvidas e garantir que os beneficiários acompanhem a definição oficial das datas, o INSS divulgará os detalhes do pagamento pelos canais oficiais, como o site e o aplicativo Meu INSS.

Quem tem direito ao 13º antecipado do INSS?

O pagamento do 13º salário é feito para segurados que recebem benefícios previdenciários elegíveis. Isso inclui:

Aposentados que recebem mensalmente pelo INSS;

que recebem mensalmente pelo INSS; Pensionistas que têm direito ao benefício por falecimento de segurado;

que têm direito ao benefício por falecimento de segurado; Beneficiários do auxílio-doença, auxílio-reclusão e auxílio-acidente, cujo valor do 13º é proporcional ao período de concessão.

É importante destacar que benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), não são contemplados pelo 13º salário, pois não fazem parte do regime previdenciário.

Como funciona a ordem de pagamento?

O calendário de pagamento do INSS segue a numeração final do Número do Benefício (NB). Os segurados que recebem até um salário mínimo são os primeiros a receber, seguidos pelos que possuem benefícios acima do piso previdenciário.

A ordem de pagamento é definida conforme o penúltimo dígito do NB, excluindo o último número após o traço. Dessa forma, o INSS estabelece um cronograma organizado para garantir que todos os segurados recebam sem sobrecarga no sistema bancário.

Expectativas para a antecipação do 13º em 2025

A definição sobre a antecipação do 13º salário ainda depende da decisão do Governo Federal. Nos últimos anos, a medida foi adotada como forma de estimular a economia e garantir maior liquidez aos aposentados e pensionistas. No entanto, a confirmação oficial ainda não foi divulgada.

Enquanto aguardam um posicionamento, os beneficiários devem acompanhar as atualizações do INSS e do governo, garantindo que estejam informados sobre eventuais mudanças no calendário.

Para verificar os detalhes do pagamento, o aplicativo Meu INSS é a ferramenta mais recomendada, pois permite consulta rápida sobre valores e datas diretamente pelo celular.

Ficar atento aos comunicados do governo pode ajudar os segurados a se planejarem melhor financeiramente. Independentemente da data de pagamento, é importante estar preparado para administrar o benefício da melhor forma possível.