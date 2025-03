WhatsApp apresenta falha no download de arquivos e Meta libera atualização

Usuários do WhatsApp relataram problemas para baixar áudios, fotos e vídeos. A Meta já lançou uma atualização para corrigir a falha.

Usuários do WhatsApp enfrentaram dificuldades para baixar áudios, fotos e vídeos no aplicativo nos últimos dias. O problema, que começou na terça-feira (25), continuou ao longo da quarta-feira (26), afetando principalmente aqueles que utilizam a versão de testes do mensageiro.

O Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços online, registrou um aumento no número de reclamações desde 10h30 da terça-feira, com um novo pico às 8h30 da quarta-feira, totalizando 193 notificações.

No Google Trends, pesquisas como “WhatsApp não faz download”, “WhatsApp não baixa arquivos” e “WhatsApp não baixa áudio, foto e vídeo” tiveram um crescimento significativo ao longo da manhã.

Diante da instabilidade, a Meta lançou uma atualização para corrigir o erro na versão Beta do aplicativo. A correção foi disponibilizada na Google Play Store e será liberada gradualmente para os usuários.

O WhatsApp Beta apresentou instabilidade no download de arquivos. Saiba mais sobre o erro e como atualizar o aplicativo para resolver o problema.

Erro no WhatsApp Beta impede o download de mídias

A falha no download de arquivos ocorreu após uma atualização na versão Beta do WhatsApp, divulgada na terça-feira (25).

Logo após o update, diversos usuários relataram o problema nas redes sociais, afirmando que não conseguiam baixar áudios, vídeos, fotos e figurinhas, o que dificultou a comunicação dentro do aplicativo. Além disso, alguns também mencionaram instabilidade no recebimento de mensagens.

O WhatsApp Beta é uma versão de testes do aplicativo, que permite que os usuários experimentem novos recursos antes do lançamento oficial.

Para participar, é necessário entrar em uma fila de espera, pois há um limite máximo de usuários. Por se tratar de uma fase experimental, falhas podem ocorrer até que a funcionalidade seja ajustada para a versão final.

Meta lança atualização para corrigir o erro

O portal WABetaInfo, referência em informações sobre o WhatsApp, confirmou que a Meta está ciente do erro e já liberou a atualização 2.25.5.16 Beta para corrigir a falha.

No entanto, a correção está sendo disponibilizada de forma gradual, o que significa que nem todos os usuários terão acesso imediato ao update.

A recomendação para aqueles que enfrentam dificuldades com o download de arquivos é verificar se há uma atualização disponível na Google Play Store e aguardar a liberação para o seu dispositivo.

Reações dos usuários nas redes sociais

A instabilidade no WhatsApp gerou muitas reclamações nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter). Diversos usuários relataram dificuldades para enviar e receber mídias, além de questionarem se o problema era exclusivo da versão Beta ou se estava afetando outras versões do aplicativo.

Muitos usuários demonstraram insatisfação com a falha, afirmando que o problema dificultou a comunicação. Alguns comentaram que precisaram recorrer a outros aplicativos de mensagens, como Telegram e Messenger, para manter contato com amigos e familiares.

A expectativa agora é que a Meta conclua a distribuição da atualização o mais rápido possível, para garantir que todos os usuários do WhatsApp Beta possam voltar a usar o aplicativo normalmente.