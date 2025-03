Seguro-desemprego tem novos valores e limite máximo aumenta; veja quanto receber

Seguro-desemprego de 2025 já tem valores atualizados. Veja o novo cálculo, os critérios para receber e como fazer a solicitação do benefício.

O seguro-desemprego teve seus valores atualizados e, como se não bastasse, o limite máximo de pagamento também foi reajustado.

Com o novo salário mínimo de R$ 1.518 em 2025, os valores recebidos pelos trabalhadores dispensados sem justa causa sofreram mudanças, garantindo um suporte financeiro maior durante a busca por uma nova recolocação no mercado.

O aumento no benefício gera expectativas entre os beneficiários, mas muitos ainda têm dúvidas sobre os novos cálculos e quem será impactado pelas mudanças. Afinal, quanto será pago e como conferir o valor exato a receber?

O valor do seguro-desemprego foi reajustado com o novo salário mínimo. Veja quem tem direito, como solicitar e os valores de cada faixa salarial.

Novos valores do seguro-desemprego em 2025

Com o aumento do salário mínimo, o valor mínimo do seguro-desemprego passou a ser de R$ 1.518, garantindo que nenhum trabalhador receba abaixo desse valor.

O Ministério do Trabalho e Emprego também definiu um novo teto para o benefício, estabelecendo que o valor máximo pago por parcela será de R$ 2.424,11. Isso significa que trabalhadores com salários mais altos não podem receber além desse limite.

O número de parcelas do seguro-desemprego pode variar conforme o tempo de trabalho do beneficiário antes da demissão. O tempo mínimo exigido e a quantidade de parcelas são determinados por regras específicas.

Como funciona o cálculo do seguro-desemprego?

O cálculo do benefício é baseado na média salarial dos últimos 3 meses antes da demissão. Existem faixas salariais que influenciam o valor exato que cada trabalhador pode receber.

Trabalhadores com salário médio de até R$ 2.041,39 recebem 80% do valor médio dos últimos 3 meses.

recebem dos últimos 3 meses. Trabalhadores com salário entre R$ 2.041,40 e R$ 3.402,65 recebem 50% do que excede R$ 2.041,39, mais um valor fixo de R$ 1.633,11 .

recebem . Quem recebia acima de R$ 3.402,65 tem direito ao valor máximo de R$ 2.424,11 por parcela.

Além dessas regras, nenhum trabalhador pode receber menos do que um salário mínimo vigente, independentemente do cálculo.

Quem tem direito ao seguro-desemprego?

Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a alguns critérios específicos:

Ter sido demitido sem justa causa .

. Ter trabalhado por um período mínimo antes da demissão, conforme as regras abaixo: 12 meses nos últimos 18 meses antes da demissão para o primeiro pedido . 9 meses nos últimos 12 meses antes da demissão para o segundo pedido . 6 meses antes da demissão para pedidos a partir do terceiro requerimento .

antes da demissão, conforme as regras abaixo: Não pode estar recebendo outro benefício do INSS , com exceção de auxílio-acidente e pensão por morte.

, com exceção de auxílio-acidente e pensão por morte. Não pode ter renda própria suficiente para sustentar a si mesmo e sua família.

Como solicitar o seguro-desemprego?

O trabalhador pode fazer a solicitação de forma presencial ou online. Veja como funciona cada opção.

Atendimento presencial

Os pedidos podem ser feitos nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE) ou em postos do Sistema Nacional de Emprego (SINE).

Os documentos necessários para dar entrada no seguro-desemprego são:

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

Documento de identidade com foto

Comprovante de inscrição no PIS/PASEP

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT)

Extrato do FGTS ou documento que comprove os depósitos

Solicitação pelo aplicativo

Além do atendimento presencial, o pedido pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS. O sistema permite que os trabalhadores acompanhem o status do benefício, além de facilitar a solicitação sem necessidade de deslocamento.

Quantidade de parcelas do seguro-desemprego

O número de parcelas do seguro-desemprego depende do tempo trabalhado antes da demissão e do histórico de solicitações anteriores.

Para o 1º pedido : 4 parcelas para quem trabalhou entre 12 e 23 meses e 5 parcelas para quem trabalhou 24 meses ou mais .

: 4 parcelas para quem trabalhou e 5 parcelas para quem trabalhou . Para o 2º pedido : 3 parcelas para quem trabalhou entre 9 e 11 meses , 4 parcelas para quem trabalhou entre 12 e 23 meses , e 5 parcelas para quem trabalhou 24 meses ou mais .

: 3 parcelas para quem trabalhou , 4 parcelas para quem trabalhou , e 5 parcelas para quem trabalhou . Para o 3º pedido ou mais: 3 parcelas para quem trabalhou entre 6 e 11 meses, 4 parcelas para quem trabalhou entre 12 e 23 meses, e 5 parcelas para quem trabalhou 24 meses ou mais.

Pagamento e consulta do seguro-desemprego

Os trabalhadores podem receber o seguro-desemprego diretamente em conta bancária, caso informem os dados corretamente no momento da solicitação. Caso contrário, é possível realizar o saque em:

Caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal

Casas lotéricas

Agências bancárias, apresentando documento de identidade

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br ou diretamente nas agências da Caixa.