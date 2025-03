Cadastro do BPC precisa ser atualizado? Veja as regras para não perder o benefício

Veja quem pode receber o BPC, como solicitar e evitar bloqueios no pagamento. Entenda as regras e confira os documentos necessários para garantir o benefício.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio financeiro destinado a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

O benefício é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e tem o objetivo de garantir um suporte financeiro para quem não possui condições próprias de sustento.

Diferente da aposentadoria, o BPC não exige contribuições ao INSS, tornando-se uma alternativa para aqueles que não atendem aos critérios previdenciários. O valor do benefício corresponde a um salário mínimo mensal, ajudando a oferecer mais segurança financeira aos beneficiários.

Beneficiários do BPC devem ficar atentos às regras de atualização cadastral. Veja como evitar a suspensão do pagamento e manter o auxílio ativo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o BPC?

Para ter direito ao Benefício de Prestação Continuada, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos por lei. Veja as regras:

Renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo vigente.

vigente. Cadastro atualizado no CadÚnico (Cadastro Único) , sistema que organiza os dados de quem recebe benefícios sociais.

, sistema que organiza os dados de quem recebe benefícios sociais. Para pessoas com deficiência , é preciso passar por uma avaliação médica do INSS , que verifica se há limitações que impeçam a participação plena na sociedade.

, é preciso passar por uma , que verifica se há limitações que impeçam a participação plena na sociedade. O BPC não inclui pagamento de 13º salário e não oferece pensão por morte aos dependentes.

e não oferece pensão por morte aos dependentes. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita periodicamente para evitar bloqueios no pagamento.

Como evitar a suspensão do BPC?

Para garantir que o benefício continue sendo pago regularmente, é importante manter os dados atualizados no Cadastro Único.

Qualquer mudança na renda da família, no endereço ou na composição do grupo familiar deve ser informada ao INSS o mais rápido possível.

Além disso, o INSS pode convocar os beneficiários para uma revisão cadastral a qualquer momento. Caso a convocação não seja atendida, o benefício pode ser bloqueado.

Manter a documentação em dia e acompanhar as notificações do INSS são medidas essenciais para evitar complicações.

Convocação para revisão do BPC: o que fazer?

Se o beneficiário for convocado para uma revisão cadastral, alguns passos devem ser seguidos:

Verificar a notificação recebida , que pode chegar por carta, mensagem no aplicativo Meu INSS ou contato telefônico.

, que pode chegar por carta, mensagem no aplicativo Meu INSS ou contato telefônico. Reunir a documentação necessária , conforme as orientações do INSS.

, conforme as orientações do INSS. Comparecer a uma agência do INSS, caso seja solicitado, para concluir o processo de revisão.

Se a revisão indicar que a renda familiar ultrapassa o limite estabelecido, o benefício pode ser suspenso. Caso o bloqueio ocorra indevidamente, o beneficiário pode apresentar um recurso administrativo e comprovar que ainda atende aos requisitos para continuar recebendo o BPC.

Documentos necessários para solicitar ou atualizar o BPC

Para garantir a concessão ou a manutenção do benefício, os seguintes documentos são exigidos:

Documento de identidade e CPF do solicitante e de todos os membros da família .

. Comprovante de residência atualizado .

. Comprovante de renda de todos os integrantes do grupo familiar .

. Declaração de composição familiar , que pode ser acessada no portal do INSS.

, que pode ser acessada no portal do INSS. Laudo médico atualizado , caso o benefício seja destinado a pessoas com deficiência.

, caso o benefício seja destinado a pessoas com deficiência. Número de Identificação Social (NIS), disponível no Cadastro Único.

Ter esses documentos organizados facilita o processo e evita atrasos no recebimento.

Onde solicitar o BPC?

O pedido pode ser feito de forma online, pelo Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente em uma agência do INSS. O acompanhamento do processo pode ser feito pelo aplicativo ou site do Meu INSS.

Caso o benefício seja negado, é possível entrar com um pedido de recurso, apresentando documentos que comprovem o direito ao benefício.

Se você ou alguém da sua família atende aos critérios do BPC, fique atento às exigências e mantenha os dados sempre atualizados. Essa é uma forma de garantir que o auxílio continue chegando sem interrupções.