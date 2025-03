Bolsa Família encerra pagamentos de fevereiro e beneficiários devem conferir os valores

Bolsa Família de fevereiro está na reta final e beneficiários ainda podem sacar os valores. Veja quem recebe nesta última etapa do pagamento.

Os últimos pagamentos do Bolsa Família de fevereiro estão sendo liberados, e beneficiários que ainda não receberam devem ficar atentos ao calendário.

O valor mínimo de R$ 600 segue garantido para as famílias cadastradas, com os depósitos acontecendo nos próximos dias.

O encerramento do cronograma coincide com o período do Carnaval, o que pode gerar dúvidas sobre prazos e disponibilidade dos recursos. Mas quem ainda não recebeu e até quando os valores estarão disponíveis?

Pagamentos do Bolsa Família de fevereiro estão sendo finalizados e algumas famílias podem receber valores adicionais. Saiba mais sobre o calendário e os benefícios extras.

Pagamentos seguiram um cronograma definido

Os depósitos do Bolsa Família foram realizados ao longo de dez dias úteis, com início em dezessete de fevereiro.

A administração dos pagamentos ficou sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que disponibiliza o acesso ao dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem.

A plataforma permite movimentar a poupança social digital, facilitando saques, transferências e pagamentos.

Quem recebeu na última etapa do calendário?

Os beneficiários que possuem o Número de Identificação Social finalizando entre seis e zero foram contemplados na última semana do cronograma. Já aqueles com NIS terminando entre um e cinco tiveram os valores liberados nos primeiros dias do calendário.

Para moradores de municípios que enfrentam situação de emergência ou calamidade pública, os pagamentos foram antecipados para o dia dezessete de fevereiro, sem considerar o número final do NIS.

A medida beneficiou mais de um milhão e trezentas mil pessoas em seiscentos e vinte e três municípios, garantindo que essas famílias tivessem acesso ao valor com mais rapidez.

Calendário de pagamentos de fevereiro

Os depósitos do Bolsa Família seguiram a ordem do número final do NIS de cada beneficiário.

NIS final 1 – pagamento em dezessete de fevereiro

NIS final 2 – pagamento em dezoito de fevereiro

NIS final 3 – pagamento em dezenove de fevereiro

NIS final 4 – pagamento em vinte de fevereiro

NIS final 5 – pagamento em vinte e um de fevereiro

NIS final 6 – pagamento em vinte e quatro de fevereiro

NIS final 7 – pagamento em vinte e cinco de fevereiro

NIS final 8 – pagamento em vinte e seis de fevereiro

NIS final 9 – pagamento em vinte e sete de fevereiro

NIS final 0 – pagamento em vinte e oito de fevereiro

Valores do Bolsa Família

O valor mínimo do Bolsa Família continua sendo seiscentos reais por família. Porém, o programa conta com valores complementares, que variam de acordo com a composição familiar.

Benefício Primeira Infância : cento e cinquenta reais por criança de zero a seis anos

: por criança de Benefício Variável Familiar : cinquenta reais por criança acima de sete anos cinquenta reais por jovem de até dezoito anos cinquenta reais para gestantes

: Benefício Nutrizes: cinquenta reais por bebê de até seis meses

Por fim, famílias que passaram por mudanças na composição, como gravidez, nascimento de crianças ou inclusão de novos dependentes, podem ter direito a valores adicionais. Para garantir o pagamento correto, é necessário manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único.

Os beneficiários devem ficar atentos ao calendário de pagamentos e às suas obrigações com o Cadastro Único para evitar bloqueios ou cancelamentos.