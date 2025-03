Aposentados e pensionistas do INSS podem consultar o informe do IR 2025; veja como acessar

O informe de rendimentos do INSS já pode ser emitido para o Imposto de Renda 2025. Veja como acessar e evitar problemas na declaração.

Os segurados do INSS já podem acessar o comprovante de rendimentos necessário para a declaração do Imposto de Renda 2025.

O documento é indispensável para aposentados e pensionistas, pois contém os valores recebidos ao longo do ano e deve ser incluído na declaração para evitar pendências com a Receita Federal.

A Receita Federal divulgará em março as regras e prazos oficiais para o envio do Imposto de Renda. Quem recebe benefícios do INSS precisa ficar atento às informações sobre deduções e obrigatoriedade da declaração, garantindo que tudo seja feito corretamente.

Aposentados e pensionistas do INSS devem emitir o informe de rendimentos para o IR 2025. Confira como obter o documento de forma rápida e segura. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como emitir o informe de rendimentos do INSS?

O documento pode ser obtido de forma rápida e segura, sem precisar sair de casa. Veja o passo a passo para acessar:

Acesse o site: meu.inss.gov.br Clique em “Entrar com Gov.br” Digite seu CPF e faça login ou crie uma senha, caso ainda não tenha cadastro Role a página e clique em “Outros Serviços” Selecione “Ver Mais” para visualizar todas as opções disponíveis Clique em “Extrato do Imposto de Renda” Escolha o ano-calendário 2024 (para a declaração do IR 2025) Baixe e salve o documento em PDF

Além do site, há outras formas de consultar o informe de rendimentos:

Pelo telefone 135 – Ligação gratuita de telefone fixo ou público. De celular, há cobrança conforme a operadora.

– Ligação gratuita de telefone fixo ou público. De celular, há cobrança conforme a operadora. Diretamente no banco – Algumas instituições financeiras oferecem a opção de emitir o documento nos caixas eletrônicos ou pelo aplicativo do banco.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda 2025?

A obrigatoriedade da declaração depende dos valores recebidos e das regras definidas pela Receita Federal. Aposentados e pensionistas devem declarar caso tenham recebido rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido para o ano.

O informe de rendimentos permite verificar se os valores recebidos ao longo de 2024 se enquadram nas regras do IR 2025. Caso o total recebido ultrapasse o limite, a declaração será obrigatória.

Por que o informe de rendimentos é essencial?

Esse documento contém todas as informações sobre os pagamentos realizados pelo INSS, incluindo:

Valor total recebido ao longo do ano

Imposto de Renda retido na fonte, se houver

Descontos aplicados

Benefícios isentos e tributáveis

Esses dados são usados para calcular se o contribuinte terá imposto a pagar ou direito à restituição. Qualquer erro ou inconsistência pode levar a pendências com a Receita Federal, resultando em malha fina ou multas.

Dicas para evitar problemas na declaração

Para garantir que tudo esteja correto no momento de declarar o Imposto de Renda, siga estas recomendações:

Baixe o informe de rendimentos com antecedência e confira se os valores estão corretos

e confira se os valores estão corretos Verifique outros rendimentos tributáveis , como aluguéis, investimentos e outras fontes de renda

, como aluguéis, investimentos e outras fontes de renda Separe os documentos necessários , como recibos de despesas médicas e informes bancários

, como recibos de despesas médicas e informes bancários Acompanhe as atualizações da Receita Federal para conferir eventuais mudanças nas regras

Os segurados do INSS que não são obrigados a declarar ainda podem fazer a declaração de forma opcional para garantir restituição de valores retidos na fonte. Isso pode ser vantajoso para quem teve descontos ao longo do ano.

Agora que você sabe como acessar seu informe de rendimentos do INSS, evite deixar para a última hora. Confira as informações e organize sua declaração do Imposto de Renda 2025 sem complicações.