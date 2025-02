Quer se aposentar em 2025? Veja quais são as novas exigências do INSS

As regras do INSS para aposentadoria mudaram em 2025. Veja as novas exigências e descubra se você já pode solicitar o benefício.

Se você contribui para o INSS e pretende se aposentar em 2025, é importante conhecer as regras de transição estabelecidas após a Reforma da Previdência.

As mudanças foram introduzidas pela Emenda Constitucional 103, de 2019, com o objetivo de ajustar gradualmente os requisitos para a aposentadoria. Entre os principais pontos estão as alterações na idade mínima e na pontuação exigida para a concessão do benefício.

O cálculo do valor da aposentadoria permanece o mesmo, mas as regras de transição mudam a cada ano. Isso significa que os requisitos ficam mais rígidos, afetando diretamente quem pretende solicitar o benefício.

INSS altera os requisitos para aposentadoria em 2025. Confira a nova idade mínima e a pontuação exigida para cada regra de transição. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são as regras de transição para 2025?

As regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição seguem dois critérios principais. Em ambos os casos, o segurado deve ter contribuído por pelo menos 30 anos no caso das mulheres e 35 anos para os homens.

Regra da Idade Mínima

Essa regra aumenta seis meses por ano na idade mínima exigida para aposentadoria. Quem deseja se aposentar deve acompanhar essa progressão anual.

Em 2025, a idade mínima exigida será 59 anos para mulheres e 64 anos para homens .

. Esse aumento continuará até atingir 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

Regra dos Pontos

A regra dos pontos soma a idade do segurado ao tempo de contribuição. Essa pontuação sobe a cada ano, dificultando a aposentadoria para quem ainda não completou os requisitos.

Em 2025, as mulheres precisarão atingir 92 pontos , enquanto os homens deverão somar 102 pontos .

, enquanto os homens deverão somar . A cada ano, essa pontuação sobe um ponto até alcançar 100 para mulheres e 105 para homens.

Confira também:

Como saber em qual regra o segurado se encaixa?

Para descobrir qual regra de transição se aplica ao seu caso, o ideal é acompanhar sua vida previdenciária pelo portal Meu INSS.

No sistema, é possível simular a aposentadoria, verificando as regras disponíveis com base no tempo de contribuição registrado.

É fundamental verificar se todas as contribuições estão registradas corretamente, incluindo períodos de trabalho formal, pagamento de carnê ou Guia da Previdência Social, além de contribuições como Microempreendedor Individual.

Se houver períodos não contabilizados, o segurado deve apresentar documentação para correção no INSS.

Como consultar mais informações no INSS?

Se houver dúvidas sobre qual regra de transição se aplica ao seu caso, o INSS disponibiliza canais de atendimento para orientar os segurados.

O atendimento telefônico funciona pelo número 135 , de segunda a sábado, das sete horas às vinte e duas horas .

, de segunda a sábado, das . O portal Meu INSS fica disponível vinte e quatro horas por dia, permitindo consultas, agendamentos e simulações.

A aposentadoria exige planejamento e acompanhamento frequente, garantindo que todos os requisitos sejam cumpridos sem surpresas na hora de solicitar o benefício.