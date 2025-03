Pix por aproximação já está disponível; veja como funciona e quais são os benefícios

O Pix por aproximação já pode ser usado para pagamentos rápidos e seguros. Veja como ativar essa nova função e aproveitar mais praticidade no dia a dia.

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos, ganhou uma nova funcionalidade que promete tornar as transações ainda mais rápidas e práticas.

O Pix por aproximação já está disponível, permitindo que usuários realizem pagamentos apenas aproximando o celular de maquininhas compatíveis.

Essa novidade funciona de maneira semelhante ao pagamento por aproximação com cartões de crédito e débito, mas agora está integrada ao sistema Pix, oferecendo mais facilidade no dia a dia.

Agora é possível pagar por aproximação com o Pix, sem precisar escanear QR codes. Veja como funciona e quais bancos oferecem essa novidade. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Pix por aproximação?

Com essa nova modalidade, não é mais necessário escanear QR codes ou inserir dados manualmente. O usuário apenas aproxima o celular da maquininha e confirma a transação, tornando o processo mais ágil e intuitivo.

Esse recurso está sendo implementado gradualmente, seguindo um cronograma definido pelo Banco Central do Brasil.

Todas as instituições financeiras que já oferecem o Pix devem disponibilizar essa nova opção, incluindo bancos tradicionais, fintechs e cooperativas de crédito.

Veja também:

Principais características do Pix por aproximação

Transações mais rápidas : pagamentos são realizados em poucos segundos.

: pagamentos são realizados em poucos segundos. Facilidade de uso : basta aproximar o celular para concluir a compra.

: basta aproximar o celular para concluir a compra. Integração com carteiras digitais : suporte para Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

: suporte para Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Segurança ajustável: o usuário pode definir limites para transações e exigir autenticação para valores mais altos.

Diferenças entre o Pix tradicional e o Pix por aproximação

O Pix tradicional exige que o usuário escaneie um QR code ou insira manualmente os dados do destinatário. Já o Pix por aproximação elimina essa necessidade, permitindo pagamentos sem abrir o aplicativo toda vez que uma transação for realizada.

Isso significa que, em locais onde há maquininhas compatíveis com a tecnologia NFC, os pagamentos acontecem de forma mais fluida e sem a necessidade de conexão com a internet.

Como utilizar o Pix por aproximação?

O processo para ativar e utilizar essa função é simples e pode variar entre as instituições financeiras. No geral, os passos são os seguintes:

Ativar a função no aplicativo do banco. Selecionar a opção Pix por aproximação na hora do pagamento. Aproximar o celular da maquininha. Confirmar a transação, caso seja necessário, com senha ou biometria.

Os bancos também oferecem a opção de ajustar os limites de segurança, permitindo que o usuário defina valores máximos para pagamentos sem autenticação.

Carteiras digitais compatíveis

Uma das grandes vantagens dessa inovação é a integração com carteiras digitais, tornando o Pix ainda mais acessível. No momento, as plataformas que suportam essa tecnologia incluem:

Google Pay

Apple Pay (disponível em breve)

(disponível em breve) Samsung Pay (disponível em breve)

Para vincular o Pix a uma carteira digital, basta seguir as instruções do aplicativo do banco e autorizar a integração.

Limites e medidas de segurança

Para proteger os usuários, o Pix por aproximação conta com diversos mecanismos de segurança. Entre eles, destacam-se:

Limite padrão de R$ 500 por transação , com opção de ajuste pelo cliente.

, com opção de ajuste pelo cliente. Possibilidade de configurar limites diários para maior controle.

para maior controle. Autenticação biométrica e por senha para valores mais altos .

. Monitoramento de atividades suspeitas, com bloqueio automático em caso de movimentações incomuns.

Benefícios para consumidores e comerciantes

O Pix por aproximação traz vantagens tanto para clientes quanto para lojistas, otimizando o tempo e reduzindo a necessidade do uso de dinheiro em espécie.

Para consumidores

Compras mais rápidas e seguras .

. Menos necessidade de carregar cartões ou dinheiro físico .

. Maior controle financeiro através do aplicativo bancário.

Para comerciantes

Pagamentos recebidos instantaneamente .

. Redução de filas no caixa .

. Menos custos com taxas bancárias e menor risco de fraudes.

Cuidados ao usar o Pix por aproximação?

Embora traga mais conveniência, é importante ficar atento a possíveis riscos. Algumas precauções podem ajudar a evitar problemas:

Ativar a função apenas quando for usar .

. Evitar manter o celular desbloqueado perto de maquininhas desconhecidas .

. Verificar se a transação foi confirmada no aplicativo do banco.

Bancos e instituições financeiras seguem investindo em medidas de segurança para evitar fraudes, garantindo que essa nova modalidade seja confiável para os usuários.