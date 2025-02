Mudança no consignado do INSS permite prazos mais longos e parcelas menores para segurados

INSS amplia o prazo do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. Agora, o parcelamento pode ser feito em até 96 meses. Veja como isso pode te beneficiar.

O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciaram uma mudança nas regras do empréstimo consignado para aposentados, pensionistas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A partir de agora, o prazo máximo para pagamento passa de 84 meses (7 anos) para 96 meses (8 anos), proporcionando condições mais vantajosas para quem precisa parcelar o crédito.

Com essa alteração, os beneficiários poderão pagar prestações menores, o que pode ajudar a manter as contas em dia sem comprometer a renda mensal.

Prazo equiparado ao dos servidores públicos

A mudança no prazo do empréstimo consignado faz com que os segurados do INSS tenham as mesmas condições que os servidores públicos, que já podiam parcelar seus créditos em até 96 meses.

A ampliação do prazo vale para todas as modalidades de crédito consignado, incluindo:

Empréstimo consignado tradicional ;

; Cartão de crédito consignado ;

; Cartão consignado de benefício.

Segundo o governo, essa mudança pode facilitar a organização financeira dos segurados, diminuindo o risco de comprometer a maior parte da renda com dívidas.

O que motivou essa decisão?

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou que a mudança foi motivada pelo grande número de contratos ativos de empréstimos consignados, que já ultrapassa 16 milhões de segurados.

A expectativa é que o aumento do prazo reduza o peso das parcelas no orçamento das famílias, permitindo um planejamento financeiro mais tranquilo.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, reforçou que essa medida não pretende incentivar o endividamento, mas sim tornar o pagamento mais viável para os aposentados e pensionistas.

Atualmente, os segurados do INSS podem comprometer até 35% da renda com empréstimos consignados, além de 5% adicionais para despesas com cartão de crédito consignado.

Com a ampliação do prazo, as parcelas podem ficar menores, o que evita a necessidade de constantes renegociações e traz mais estabilidade financeira para os beneficiários.

O que muda para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC?

Se você recebe algum benefício do INSS, essa mudança pode trazer vantagens importantes para sua vida financeira. Com um prazo maior para quitar o empréstimo, há algumas melhorias, como:

Parcelas menores – Como o pagamento pode ser feito em um prazo mais longo, o valor de cada parcela será reduzido.

– Como o pagamento pode ser feito em um prazo mais longo, o valor de cada parcela será reduzido. Facilidade para renegociar contratos – Quem já possui um empréstimo poderá renegociar para ajustar os valores e prazos.

– Quem já possui um empréstimo poderá renegociar para ajustar os valores e prazos. Maior controle financeiro – Com prestações menores, há menos risco de comprometer grande parte da renda mensal.

A medida permite que os beneficiários tenham mais liberdade para organizar suas contas, evitando dificuldades para pagar as parcelas e mantendo um equilíbrio financeiro mais sustentável.