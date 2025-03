INSS vai pagar 13º salário em breve; veja quem recebe e o calendário de depósitos

A primeira parcela do 13º do INSS será paga em breve. Veja quem tem direito, as datas previstas e como consultar o valor pelo Meu INSS.

O governo federal está prestes a liberar a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS.

A medida beneficiará cerca de 33 milhões de segurados, garantindo um reforço financeiro ainda nos primeiros meses do ano.

O pagamento será feito em duas parcelas, e a primeira deve ser disponibilizada antes do meio do ano. Essa antecipação segue o modelo de anos anteriores e visa proporcionar mais segurança financeira para os beneficiários.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

O 13º salário do INSS é destinado a todos os segurados que receberam benefícios previdenciários nos últimos 12 meses. Isso inclui aposentadorias, pensões por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e outros pagamentos administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Se o segurado começou a receber o benefício há menos de um ano, o valor será proporcional ao tempo de recebimento. Isso significa que quem entrou recentemente na folha de pagamento do INSS receberá apenas a parte correspondente ao período em que recebeu o benefício.

Como é calculado o 13º do INSS?

O cálculo do 13º salário para aposentados e pensionistas segue um critério simples:

O valor do benefício é dividido por 12 (meses do ano). Multiplica-se esse valor pelo número de meses que o segurado recebeu o benefício no último ano. O pagamento é feito em duas parcelas: A primeira parcela corresponde a 50% do valor total .

. A segunda parcela inclui os outros 50%, já com os descontos aplicáveis, como o Imposto de Renda (para quem tem tributação sobre o benefício).

Calendário de pagamento da 1ª parcela do 13º do INSS

Embora o INSS ainda não tenha confirmado as datas exatas do pagamento para este ano, a previsão é que o calendário siga o modelo dos anos anteriores. Se isso ocorrer, a primeira parcela será paga em abril e a segunda em maio.

Para quem recebe até um salário mínimo

Final do benefício 1 → 24/04

→ 24/04 Final do benefício 2 → 25/04

→ 25/04 Final do benefício 3 → 28/04

→ 28/04 Final do benefício 4 → 29/04

→ 29/04 Final do benefício 5 → 30/04

→ 30/04 Final do benefício 6 → 02/05

→ 02/05 Final do benefício 7 → 05/05

→ 05/05 Final do benefício 8 → 06/05

→ 06/05 Final do benefício 9 → 07/05

→ 07/05 Final do benefício 0 → 08/05

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6 → 02/05

→ 02/05 Finais 2 e 7 → 05/05

→ 05/05 Finais 3 e 8 → 06/05

→ 06/05 Finais 4 e 9 → 07/05

→ 07/05 Finais 5 e 0 → 08/05

Como consultar o pagamento do 13º do INSS?

Os segurados podem acompanhar o calendário e consultar os valores pelo portal Meu INSS ou pelo aplicativo oficial. Basta:

Acessar o site ou aplicativo Meu INSS: www.meu.inss.gov.br . Fazer login com CPF e senha cadastrados. Selecionar a opção “Extrato de Pagamento” para conferir o valor e a data prevista para o depósito.

Além do Meu INSS, é possível tirar dúvidas pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.