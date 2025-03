Governo amplia programa Pé-de-Meia e libera pagamentos de até R$ 1.000 para estudantes

Estudantes da rede pública podem receber até R$ 1.000 com o programa Pé-de-Meia. Veja os critérios e como garantir o benefício.

O Governo Federal ampliou o programa Pé-de-Meia, uma iniciativa voltada para incentivar a permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio.

Nesta nova fase, os alunos podem receber até R$ 1.000, além de valores extras para aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O benefício é direcionado a estudantes da rede pública que concluíram uma das séries do ensino médio. Além do pagamento principal, quem fez as provas do ENEM e concluiu os estudos neste ano pode garantir um valor adicional de R$ 200.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a importância da educação e destacou que o programa tem o objetivo de reduzir a evasão escolar e proporcionar melhores condições para que os jovens concluam o ensino médio.

Como funciona o programa Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia começou em 2024 com a proposta de oferecer incentivos financeiros a estudantes da rede pública que atendem a critérios específicos. O programa busca garantir que os alunos permaneçam na escola e concluam seus estudos.

Confira os principais detalhes do programa:

Benefício destinado a estudantes de baixa renda cadastrados no CadÚnico .

. Pagamento inicial de R$ 200 para quem mantém uma frequência mínima de 80% .

. Bônus de R$ 1.000 ao final de cada ano letivo para os alunos aprovados .

. Quem concluir todo o ensino médio e cumprir as exigências pode acumular até R$ 9.200.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que essa iniciativa é uma das mais amplas do governo para garantir que os jovens permaneçam na escola.

Além disso, o programa prepara os estudantes para melhores oportunidades no mercado de trabalho e no ensino superior.

Quem pode participar do programa?

Para ter acesso ao benefício do Pé-de-Meia, os estudantes precisam atender a alguns critérios:

Estar matriculado em uma escola pública .

. Ser parte de uma família de baixa renda registrada no CadÚnico .

. Manter a frequência escolar de pelo menos 80%.

Além desses requisitos, os estudantes que fazem o ENEM podem garantir um valor extra de R$ 200, incentivando a participação no exame.

Esses critérios garantem que o benefício chegue a quem realmente precisa de apoio financeiro para continuar os estudos. Com essa estratégia, o governo busca diminuir a evasão escolar e ampliar o acesso ao ensino médio.

Por que esse incentivo é importante para os estudantes?

O Pé-de-Meia tem um papel importante na educação ao oferecer suporte financeiro para que os alunos não abandonem os estudos por dificuldades econômicas. Muitos jovens deixam a escola para trabalhar e ajudar a família, e o programa busca reduzir esse cenário, possibilitando que continuem sua formação.

Com essa iniciativa, mais alunos podem concluir o ensino médio e aumentar as chances de ingressar no ensino superior ou no mercado de trabalho.