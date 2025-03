Estudantes já podem receber até R$ 9.200 no programa Pé-de-Meia

O MEC começou a liberar os pagamentos do Pé-de-Meia. Veja quem tem direito e como acessar os valores deste programa de incentivo à educação.

O Pé-de-Meia é um programa criado pelo Ministério da Educação (MEC) para incentivar a permanência e conclusão dos estudos de jovens matriculados no ensino médio da rede pública.

Regulamentado pela Lei nº 14.818/2024, essa iniciativa oferece incentivos financeiros na forma de poupança para estudantes de 14 a 24 anos que fazem parte de famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Na última terça-feira, 25 de fevereiro, o MEC iniciou o pagamento de parcelas que podem chegar a R$ 1.200. O valor base é de R$ 1.000 para estudantes do ensino médio regular, com um adicional de R$ 200 para aqueles que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Objetivos do programa Pé-de-Meia

O programa foi desenvolvido para:

Democratizar o acesso à educação e reduzir a evasão escolar.

e reduzir a evasão escolar. Diminuir a desigualdade social entre estudantes da rede pública.

entre estudantes da rede pública. Promover a inclusão social através da educação.

através da educação. Estimular a mobilidade social e ampliar oportunidades.

Quem pode receber o benefício?

O Pé-de-Meia é voltado para:

Jovens entre 14 e 24 anos matriculados no ensino médio público.

matriculados no ensino médio público. Estudantes pertencentes a famílias registradas no CadÚnico .

. Alunos que tenham matrícula ativa até dois meses após o início do ano letivo.

Estudantes cujas famílias recebem o Bolsa Família têm prioridade no programa.

Como funciona o pagamento do Pé-de-Meia?

O programa distribui os valores em diferentes modalidades, dependendo do nível de ensino e da participação dos estudantes em exames educacionais.

Incentivo mensal

Estudantes do ensino médio regular recebem R$ 200 por mês, desde que comprovem frequência escolar mínima de 80%.

Incentivos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebem R$ 200 ao se matricular e um valor mensal de R$ 225, que pode ser sacado imediatamente.

Depósito anual para poupança

Ao fim de cada ano letivo concluído, um valor de R$ 1.000 é depositado em uma conta poupança, liberado apenas quando o estudante concluir o ensino médio.

Bônus por participação no Enem

Quem fizer os dois dias do Enem recebe um adicional de R$ 200.

Valor total do benefício

Ao longo do ensino médio, os estudantes podem acumular até R$ 9.200, considerando:

Incentivos mensais pagos durante três anos.

pagos durante três anos. Depósitos anuais na poupança .

. Adicional pela participação no Enem.

Calendário de pagamentos do Pé-de-Meia

O MEC organizou os pagamentos com base no mês de nascimento dos beneficiários e no ano escolar concluído.

Para quem concluiu o ensino médio em 2024:

25/02 – estudantes nascidos entre janeiro e junho .

– estudantes nascidos entre . 26/02 – estudantes nascidos entre julho e dezembro.

Para quem concluiu o 1º ou 2º ano:

27/02 – pagamento para todos, independentemente da data de nascimento.

Como receber o benefício?

A Caixa Econômica Federal é responsável por abrir automaticamente as contas dos estudantes indicados pelo MEC e realizar os pagamentos.

Menores de idade

Jovens com menos de 18 anos precisam da autorização de um responsável legal para movimentar a conta. Isso pode ser feito: Pelo aplicativo Caixa Tem . Presencialmente em uma agência da Caixa .

precisam da autorização de um responsável legal para movimentar a conta. Isso pode ser feito:

Maiores de idade

Quem tem 18 anos ou mais pode movimentar os valores depositados normalmente.

Onde obter mais informações?

Os beneficiários podem acompanhar os pagamentos e tirar dúvidas por meio de cinco canais oficiais:

Aplicativo Caixa Tem .

. Aplicativo Jornada do Estudante .

. Aplicativo Benefícios Sociais Caixa .

. Portal Cidadão da Caixa .

. Fale Conosco do MEC (telefone 0800 616161).

Regras para manter o benefício

Para continuar recebendo os valores mensais e garantir o depósito anual na poupança, os estudantes precisam:

Manter uma frequência escolar de pelo menos 80% .

. Ser aprovados ao final do ano letivo .

. Participar de exames ou avaliações nacionais.

Se você se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia, acompanhe os prazos e garanta seu direito ao benefício. Mantenha-se informado e compartilhe essas informações com quem pode precisar!