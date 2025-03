CPF na nota pode render prêmios de até R$ 200 mil; veja como participar

O programa que incentiva o CPF na nota oferece prêmios de até R$ 200 mil. Veja como participar dos sorteios e garantir benefícios exclusivos.

Ao inserir o CPF nas notas fiscais, os consumidores garantem mais do que um simples comprovante de compra. A prática oferece a chance de participar de sorteios mensais, nos quais os prêmios podem chegar a R$ 200 mil.

A iniciativa incentiva a cidadania fiscal e traz benefícios financeiros para quem adota o hábito de solicitar o CPF nas compras.

Neste mês, mais um sorteio será realizado, e aqueles que fizeram compras em janeiro de 2025 e incluíram seu CPF na nota estarão automaticamente participando. A premiação contempla diferentes valores, garantindo oportunidades para diversos consumidores.

Prêmios em dinheiro para quem cadastra CPF na nota! Veja como funciona, os valores sorteados e o calendário de premiação.

Como funciona o programa de premiação?

A iniciativa faz parte do Programa Nota Fiscal Gaúcha ( https://nfg.sefaz.rs.gov.br/ ), que além dos sorteios, oferece benefícios adicionais aos participantes.

Com o objetivo de estimular o registro do CPF nas notas fiscais, o programa permite que os consumidores concorram a prêmios em dinheiro todos os meses e ainda usufruam de vantagens como descontos no IPVA e apoio a entidades sociais.

Além disso, o programa promove a transparência fiscal, incentivando os cidadãos a acompanharem a arrecadação estadual e contribuírem para um comércio mais justo.

Sorteios mensais e valores dos prêmios

Os sorteios ocorrem sempre após a última quarta-feira de cada mês e incluem prêmios variados. No sorteio de número 149, que será realizado no dia 27 de fevereiro, os valores distribuídos serão:

Prêmio principal de R$ 50 mil .

de . Dez prêmios de R$ 5 mil .

de . Cem prêmios de R$ 1 mil.

Além disso, no mês de dezembro, o prêmio principal aumenta para R$ 100 mil, tornando a participação ainda mais vantajosa para os consumidores cadastrados.

Receita da Sorte: prêmios diários

Para quem deseja aumentar suas chances de ganhar, há também a Receita da Sorte ( https://nfg.sefaz.rs.gov.br/site/premioInstantaneo_como_funciona.aspx ), uma modalidade que concede prêmios instantâneos todos os dias. Os valores distribuídos são:

R$ 500 para ganhadores selecionados diariamente.

para ganhadores selecionados diariamente. R$ 50 em prêmios menores para outros participantes.

Para concorrer a essa premiação, é necessário instalar o aplicativo oficial do programa e registrar o CPF sempre que fizer uma compra. Os resultados são disponibilizados imediatamente após o registro da nota fiscal.

Receita Certa: ganhos trimestrais

O programa ainda conta com a Receita Certa ( https://nfg.sefaz.rs.gov.br/ReceitaCerta/saibaMais.aspx ), que distribui valores a cada três meses sempre que há um aumento na arrecadação do ICMS do setor varejista.

As apurações ocorrem nos meses de março, junho, setembro e dezembro, e todos que incluíram o CPF nas notas fiscais dentro desse período participam automaticamente.

Bom Cidadão: descontos no IPVA

Outro benefício do programa é o desconto no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). O percentual de redução no imposto varia conforme o número de notas fiscais registradas:

5% de desconto para quem acumula 150 notas fiscais ou mais .

para quem acumula . 3% de desconto para quem possui entre 100 e 149 notas fiscais .

para quem possui entre . 1% de desconto para aqueles com 51 a 99 notas fiscais.

Essa é uma forma de recompensar consumidores que contribuem para o aumento da arrecadação estadual, garantindo um retorno financeiro no pagamento de impostos.

Como participar do programa?

Se você deseja aproveitar os prêmios e vantagens oferecidos, basta seguir algumas etapas simples:

Cadastre-se no site oficial do programa. Inclua seu CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra. Acompanhe suas notas e bilhetes no aplicativo oficial. Participe automaticamente dos sorteios mensais e diários.

Além dos prêmios em dinheiro, os participantes podem indicar entidades sociais para receberem repasses financeiros, contribuindo para ações beneficentes na comunidade.

Como verificar os resultados dos sorteios?

Após a realização dos sorteios, os ganhadores podem consultar seus prêmios pelo site oficial ou pelo aplicativo do programa. Basta acessar a área “Meus Prêmios” e conferir se houve contemplação.

O processo é rápido e seguro, permitindo que os vencedores acompanhem detalhes sobre valores e prazos para o resgate do prêmio.

Dicas para aumentar as chances de ganhar

Para quem deseja maximizar as chances de ser contemplado, algumas estratégias podem ser úteis:

Peça sempre o CPF na nota, mesmo em compras de pequeno valor .

. Use o aplicativo oficial para garantir participação na Receita da Sorte diariamente .

. Mantenha seu cadastro atualizado no sistema .

. Acompanhe os resultados regularmente para não perder prêmios .

. Fique atento a promoções especiais e sorteios extras que possam surgir.

A participação no programa é gratuita e oferece múltiplas vantagens, incentivando a prática da cidadania fiscal e o retorno de benefícios ao consumidor.