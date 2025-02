Cuidado! Veja como proteger seu dinheiro contra os novos golpes do Pix

Criminosos criam golpes sofisticados para enganar usuários do Pix. Veja como eles agem e saiba como proteger seu dinheiro contra fraudes.

Os golpes envolvendo o Pix têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil, aproveitando a rapidez e a popularidade do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central.

Com táticas sofisticadas, criminosos criam situações enganosas para induzir vítimas ao erro, resultando em perdas financeiras e no roubo de dados pessoais.

As abordagens variam, mas geralmente envolvem mensagens falsas, ligações fraudulentas ou transferências forjadas. Recentemente, golpistas passaram a utilizar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) de forma indevida, alegando fraudes inexistentes para conseguir reembolsos indevidos.

Quais são os principais golpes do Pix?

Os criminosos utilizam diferentes métodos para enganar suas vítimas. Entre os mais comuns, destacam-se:

Conta Bloqueada : o golpista se faz passar por um funcionário do banco e informa que a conta da vítima foi bloqueada por problemas financeiros. Ele sugere um pagamento via Pix para “regularizar” a situação.

: o golpista se faz passar por um funcionário do banco e informa que a conta da vítima foi bloqueada por problemas financeiros. Ele sugere um pagamento via para “regularizar” a situação. Pix Errado : o criminoso faz uma transferência para a vítima e, logo depois, solicita o valor de volta, alegando um engano. No entanto, ele pede que a devolução seja feita para outra conta.

: o criminoso faz uma transferência para a vítima e, logo depois, solicita o valor de volta, alegando um engano. No entanto, ele pede que a devolução seja feita para outra conta. Falsa Central de Atendimento : o golpista finge ser um atendente bancário e convence a vítima a realizar um Pix , sob o pretexto de corrigir algum problema na conta.

: o golpista finge ser um atendente bancário e convence a vítima a , sob o pretexto de corrigir algum problema na conta. Clonagem de WhatsApp : o criminoso invade o aplicativo da vítima e usa a conta para solicitar transferências a amigos e familiares.

: o criminoso invade o aplicativo da vítima e usa a conta para solicitar transferências a amigos e familiares. Venda Falsa : golpistas anunciam produtos e serviços inexistentes. Assim que a vítima paga pelo Pix , eles desaparecem sem entregar o item comprado.

: golpistas anunciam produtos e serviços inexistentes. Assim que a vítima paga pelo , eles desaparecem sem entregar o item comprado. Pix Agendado : o criminoso agenda uma transferência e envia um comprovante falso à vítima, solicitando a devolução do valor. No entanto, o pagamento nunca é efetivado.

: o criminoso agenda uma transferência e envia um comprovante falso à vítima, solicitando a devolução do valor. No entanto, o pagamento nunca é efetivado. Boleto e QR Code Falsos: fraudadores geram boletos e QR Codes falsificados para desviar o dinheiro das vítimas sem que elas percebam.

Como se proteger contra golpes do Pix?

Algumas práticas ajudam a evitar fraudes e garantem mais segurança ao utilizar o Pix. Veja como se prevenir:

Ajuste os limites de transação : configure valores baixos para transferências diárias, evitando grandes prejuízos em caso de fraude.

: configure valores baixos para transferências diárias, evitando grandes prejuízos em caso de fraude. Ative a autenticação em dois fatores : proteja suas contas bancárias e aplicativos financeiros adicionando camadas extras de segurança .

: proteja suas contas bancárias e aplicativos financeiros adicionando . Nunca compartilhe senhas : evite criar senhas óbvias e jamais forneça códigos de acesso a terceiros.

: evite criar senhas óbvias e jamais forneça códigos de acesso a terceiros. Verifique sempre antes de transferir dinheiro : desconfie de pedidos urgentes e cheque as informações antes de concluir um pagamento.

: desconfie de pedidos urgentes e cheque as informações antes de concluir um pagamento. Compre apenas em sites confiáveis : antes de finalizar uma compra, pesquise a reputação do vendedor e verifique se o site possui medidas de segurança.

: antes de finalizar uma compra, pesquise a reputação do vendedor e verifique se o site possui medidas de segurança. Evite clicar em links desconhecidos : links enviados por mensagens ou e-mails podem conter vírus ou levar a páginas fraudulentas.

: links enviados por mensagens ou e-mails podem conter vírus ou levar a páginas fraudulentas. Fique atento a ofertas muito atrativas: se um produto está com preço muito abaixo do mercado, investigue a origem antes de efetuar o pagamento.

O que fazer se for vítima de um golpe do Pix?

Se você cair em um golpe, é importante agir o mais rápido possível para tentar recuperar o dinheiro e evitar maiores prejuízos.