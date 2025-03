Bancos suspendem pagamentos do PIS/Pasep; confira o calendário e alternativas

O pagamento do PIS/Pasep será interrompido devido ao carnaval. Veja como sacar o benefício e quais são as datas de liberação dos valores.

Os trabalhadores que têm direito ao PIS/Pasep devem ficar atentos à pausa temporária nos pagamentos do benefício devido ao feriado de carnaval.

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil confirmaram que não haverá atendimento bancário nos dias de folia, o que pode afetar quem pretende sacar o abono salarial nesse período.

Apesar dessa paralisação, o benefício não será suspenso oficialmente, apenas o funcionamento das agências será interrompido. Dessa forma, quem ainda não realizou o saque e não pode acessar o dinheiro por meios digitais precisará aguardar a retomada das operações bancárias.

O abono salarial do PIS/Pasep ficará indisponível durante o carnaval. Saiba como conferir seu saldo e quais são as opções para receber depois do feriado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que fazer durante a suspensão dos pagamentos?

Para os trabalhadores que precisam do dinheiro antes da reabertura das agências, algumas instituições financeiras oferecem a opção de antecipação do abono salarial.

No entanto, essa alternativa funciona como um empréstimo e pode ter cobrança de juros, o que exige atenção ao optar por essa modalidade.

Que tal conferir?

Calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2025

O Ministério do Trabalho e Emprego definiu um cronograma para o pagamento do PIS/Pasep em 2025, organizando os depósitos conforme a data de nascimento dos trabalhadores. Veja abaixo as datas de liberação dos valores:

Nascidos em janeiro → 17 de fevereiro

→ 17 de fevereiro Nascidos em fevereiro → 17 de março

→ 17 de março Nascidos em março e abril → 15 de abril

→ 15 de abril Nascidos em maio e junho → 15 de maio

→ 15 de maio Nascidos em julho e agosto → 16 de junho

→ 16 de junho Nascidos em setembro e outubro → 15 de julho

→ 15 de julho Nascidos em novembro e dezembro → 15 de agosto

Os trabalhadores podem sacar o valor até 27 de dezembro de 2025. Após esse prazo, o benefício não poderá mais ser retirado.

Como consultar o PIS/Pasep 2025?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial de forma rápida e segura através dos seguintes canais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal gov.br

Central Alô Trabalho pelo telefone 158 (atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h, exceto feriados)

(atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h, exceto feriados) Atendimento presencial nas Superintendências Regionais do Trabalho

Além de conferir a elegibilidade, os beneficiários podem consultar valores e formas de recebimento pelo mesmo canal onde já acessam outras informações trabalhistas.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Para receber o abono salarial, é necessário cumprir alguns critérios estabelecidos pelo governo. Veja as condições obrigatórias:

Estar cadastrado no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos .

. Ter recebido até dois salários mínimos por mês em 2024 .

. Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base de 2024 .

. A empresa onde trabalhou precisa ter informado corretamente os dados do funcionário na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Caso os dados não estejam corretos, o trabalhador deve procurar o setor de recursos humanos da empresa onde trabalhou para solicitar a correção e garantir o acesso ao benefício.