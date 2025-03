Banco Inter lança Modo Carnaval para evitar fraudes durante as festas

O Banco Inter criou o Modo Carnaval para proteger seus clientes contra fraudes. Saiba como ativar e garantir mais segurança durante a folia.

O Carnaval é um período de muita festa, mas também pode trazer riscos financeiros, como furtos e fraudes. Pensando nisso, o Banco Inter lançou o Modo Carnaval, um recurso de segurança que ajuda a proteger as transações bancárias durante os dias de celebração.

Em síntese, a nova funcionalidade limita o acesso a determinadas funções do aplicativo, permitindo apenas operações essenciais.

Dessa forma, os clientes podem realizar pagamentos e transferências com mais segurança, reduzindo a exposição a golpes e movimentações não autorizadas.

Durante o Carnaval, o Banco Inter lançou um recurso especial para evitar golpes financeiros. Veja como funciona o Modo Carnaval e como ativá-lo no app. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Modo Carnaval?

O Modo Carnaval foi desenvolvido para tornar o aplicativo do Banco Inter mais seguro durante eventos movimentados, como o Carnaval. Ao ativar esse recurso, o cliente terá acesso apenas a:

Pagamentos e transferências via Pix .

. Gerenciamento do cartão de crédito e débito .

. Acesso à Central de Ajuda do banco.

Além disso, o usuário pode definir um limite máximo para suas transações. Caso algum pagamento ultrapasse esse valor, o sistema solicitará um reconhecimento facial antes de concluir a operação.

Essa camada extra de segurança ajuda a impedir que terceiros realizem transferências indevidas, garantindo que apenas o titular da conta possa movimentar o dinheiro.

Aproveite e confira:

Quem pode ativar o Modo Carnaval?

Para utilizar essa funcionalidade, o cliente precisa atender a alguns requisitos:

Ser correntista do Banco Inter .

. Ter a versão mais recente do aplicativo instalada (13.5.2) .

. Configurar a funcionalidade dentro do app antes de usá-la.

Caso o aplicativo ainda não tenha sido atualizado, é necessário fazer o download da última versão antes de ativar o Modo Carnaval.

A ativação ocorre de forma simples: basta clicar no banner do Modo Carnaval dentro do app e seguir as orientações. Durante a configuração, o cliente também poderá:

Cadastrar redes Wi-Fi seguras , garantindo que as transações sejam feitas apenas em conexões confiáveis.

, garantindo que as transações sejam feitas apenas em conexões confiáveis. Definir um valor máximo para transações via Pix, aumentando a segurança contra transferências suspeitas.

Quais as vantagens do Modo Carnaval?

Esse recurso oferece mais tranquilidade para quem vai curtir o Carnaval e não quer se preocupar com golpes financeiros. As principais vantagens são:

Acesso restrito a funções essenciais , dificultando ações fraudulentas.

, dificultando ações fraudulentas. Controle sobre os limites de transações , evitando grandes movimentações sem autorização.

, evitando grandes movimentações sem autorização. Reconhecimento facial para operações acima do valor pré-definido , impedindo acessos indevidos.

, impedindo acessos indevidos. Possibilidade de configurar redes Wi-Fi confiáveis, garantindo transações seguras.

Essas medidas tornam o uso do aplicativo do Banco Inter mais seguro, permitindo que os clientes aproveitem a festa sem receio de golpes ou acessos indevidos à conta bancária.