Salário de março vai atrasar? Quinto dia útil só cai em 12/03

INSS confirma que o calendário de pagamentos segue sem mudanças no Carnaval. Veja as datas de depósito para segurados e trabalhadores com carteira assinada.

A proximidade do Carnaval gera dúvidas entre trabalhadores e aposentados sobre o pagamento dos salários e benefícios.

Como o quinto dia útil de março será apenas no dia 12, muitos se perguntam se haverá atraso nos depósitos e se precisam se preparar para possíveis mudanças no cronograma.

Apesar da data incomum, especialistas afirmam que os pagamentos devem seguir o calendário habitual, sem impactos significativos. Mas será que há exceções? O que esperar para os depósitos deste mês?

Trabalhadores e aposentados podem ficar tranquilos: os pagamentos do INSS e os salários seguirão o cronograma normal, sem atrasos. Confira as datas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamento do INSS em março

Os segurados do INSS começarão a receber seus benefícios a partir de 24 de fevereiro. No entanto, haverá uma pausa nos depósitos durante o sábado de Carnaval (01/03), com retomada na quinta-feira (06/03) e finalização prevista para 12 de março.

Depósitos do INSS seguem sem alterações

Os aposentados e pensionistas podem ficar tranquilos, pois o cronograma de pagamento do INSS será mantido. Mesmo com a pausa temporária durante o feriado, a regularidade dos depósitos não será afetada.

Empresas devem seguir prazos para pagamento dos salários

No caso dos trabalhadores com carteira assinada, o pagamento do salário pode variar dependendo da cidade onde trabalham.

O advogado Solon Tepedino explica que, em municípios onde o Carnaval não é feriado oficial, o quinto dia útil será em 06 de março.

Nas cidades que adotam o ponto facultativo, as empresas podem optar por prorrogar o pagamento para o dia 07 de março.

Algumas companhias costumam estender o recesso de Carnaval, o que gera incerteza entre os trabalhadores.

No entanto, legalmente, os salários devem ser pagos dentro do prazo estabelecido pela legislação trabalhista.

O que os trabalhadores devem observar?

Para evitar contratempos, é importante que os funcionários fiquem atentos às datas oficiais de pagamento.

Caso a empresa atrase o depósito, o trabalhador pode buscar informações junto ao setor de Recursos Humanos ou até mesmo acionar os órgãos responsáveis para garantir o cumprimento da legislação.

Com as datas definidas, é recomendável que trabalhadores e aposentados façam um planejamento financeiro para evitar imprevistos durante o período festivo. Acompanhar os pagamentos e manter as despesas sob controle ajuda a garantir mais tranquilidade após o Carnaval.