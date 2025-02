Quer garantir o Bolsa Família? Veja dicas para aumentar suas chances de aprovação

Bolsa Família de março será pago a partir do dia 18. Veja quem tem direito ao benefício e confira o calendário oficial de pagamento.

O Bolsa Família, considerado o maior programa de transferência de renda do Brasil, começa a ser pago a partir do dia 18 de março. De acordo com o governo federal, mais de 20 milhões de famílias devem receber o benefício neste mês.

Esse auxílio é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, garantindo um suporte financeiro essencial para muitas famílias.

Para aqueles que ainda não fazem parte do programa, existem passos importantes que podem aumentar as chances de inclusão no sistema.

Milhões de beneficiários do Bolsa Família começam a receber os pagamentos de março. Saiba quem pode receber e veja o valor atualizado do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o Bolsa Família em março?

Para ter acesso ao benefício, é necessário atender a alguns critérios básicos. Entre eles:

Estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) e com os dados atualizados.

e com os dados atualizados. Ter uma renda per capita de até R$ 218 por membro da família.

Embora esses requisitos sejam obrigatórios, o simples cadastro não garante o pagamento imediato do benefício. O governo avalia a situação de cada família antes de incluí-la no programa.

Dicas para quem deseja entrar no Bolsa Família

Nunca recebi o Bolsa Família. O que fazer?

Se você nunca recebeu o Bolsa Família, o primeiro passo é se inscrever no CadÚnico. Esse cadastro é realizado presencialmente nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) da sua cidade.

Caso já esteja cadastrado, é fundamental manter os dados atualizados. O ideal é renovar as informações a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança na renda familiar ou no número de membros da casa.

Também é importante fornecer informações reais sobre a situação da família. O governo cruza os dados com outros sistemas, e qualquer inconsistência pode impedir a concessão do benefício.

Já recebo o Bolsa Família. Preciso renovar o cadastro?

Os beneficiários que já recebem o Bolsa Família não precisam renovar o cadastro mensalmente. No entanto, o governo faz revisões periódicas e pode cancelar pagamentos caso encontre informações desatualizadas ou divergentes.

Para garantir que o benefício continue sendo pago, mantenha o cadastro no CadÚnico sempre atualizado e evite problemas na hora de receber o valor.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março

O pagamento do Bolsa Família segue o calendário baseado no último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Veja as datas:

18 de março – NIS final 1

– NIS final 19 de março – NIS final 2

– NIS final 20 de março – NIS final 3

– NIS final 21 de março – NIS final 4

– NIS final 24 de março – NIS final 5

– NIS final 25 de março – NIS final 6

– NIS final 26 de março – NIS final 7

– NIS final 27 de março – NIS final 8

– NIS final 28 de março – NIS final 9

– NIS final 31 de março – NIS final 0

Valores do Bolsa Família em março

O valor base do Bolsa Família continua sendo R$ 600 por família, podendo ser acrescido de benefícios extras de acordo com a composição familiar. Veja os adicionais disponíveis neste mês:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por pessoa da família.

: da família. Benefício Complementar (BCO) : valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família .

: valor adicional para garantir o . Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150 por criança de 0 a 7 anos .

: por . Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos .

: para . Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : R$ 50 para bebês de até 7 meses .

: para . Benefício Extraordinário de Transição (BET): válido até maio de 2025, garantindo valores de programas anteriores.

Os beneficiários podem consultar os valores e a data do pagamento pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo site do Bolsa Família.