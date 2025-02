Mudança no saque-aniversário do FGTS permite acesso ao saldo retido; confira

O governo anunciou uma mudança no saque-aniversário do FGTS. Veja como a nova regra pode facilitar o saque para trabalhadores demitidos sem justa causa.

O governo federal anunciou uma mudança no saque-aniversário do FGTS, beneficiando trabalhadores que foram demitidos e não conseguiram acessar o saldo total do fundo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que será criada uma regra de transição para resolver a situação de quem optou pelo saque-aniversário e acabou sendo impedido de retirar o saldo total após a demissão.

A alteração não muda a estrutura do saque-aniversário, mas abre caminho para que mais trabalhadores tenham acesso ao dinheiro acumulado no fundo.

Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos poderão acessar o saldo retido no FGTS. Saiba como essa mudança pode beneficiar você. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS todos os anos, no mês de seu aniversário.

No entanto, ao escolher essa opção, a pessoa perde o direito de sacar o valor total do fundo se for demitida sem justa causa, podendo retirar apenas a multa rescisória de 40%.

Muitos trabalhadores foram pegos de surpresa ao serem demitidos e perceberem que não poderiam acessar todo o dinheiro guardado no FGTS.

Em alguns casos, essa restrição impediu que o saldo fosse usado em momentos de necessidade. Segundo o governo, muitas pessoas não foram informadas corretamente sobre as consequências da adesão ao saque-aniversário.

Aproveite e confira:

O que muda com a nova regra de transição?

A nova regra permitirá que trabalhadores demitidos que aderiram ao saque-aniversário tenham acesso ao saldo retido no FGTS.

A medida atende a reivindicações de centrais sindicais, que pediram uma solução para aqueles que ficaram sem os recursos do fundo em momentos de dificuldade.

Os detalhes sobre a liberação dos valores ainda serão divulgados, mas a expectativa é que o período de espera de até dois anos para acessar o saldo seja reduzido.

Como a medida pode ajudar os trabalhadores?

A possibilidade de sacar o saldo total do FGTS após a demissão pode trazer diversos benefícios para quem está fora do mercado de trabalho. Entre eles estão:

Acesso mais rápido ao dinheiro acumulado no fundo para lidar com despesas urgentes;

para lidar com despesas urgentes; Mais segurança financeira para reorganizar as contas após a perda do emprego;

para reorganizar as contas após a perda do emprego; Possibilidade de investir em cursos e qualificação profissional para buscar novas oportunidades;

para buscar novas oportunidades; Facilidade para quitar dívidas ou iniciar um pequeno negócio.

O que dizem as centrais sindicais sobre essa mudança?

Os sindicatos tiveram um papel importante na reivindicação dessa mudança. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, destacou que o FGTS é um direito do trabalhador e deve ser acessado em momentos de necessidade.

Sérgio reforçou que muitas pessoas enfrentaram dificuldades porque não puderam sacar o saldo após a demissão.

O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, também elogiou a nova regra, afirmando que não faz sentido penalizar quem escolheu o saque-aniversário. Segundo ele, essa medida corrige um erro e evita que mais trabalhadores passem pela mesma situação no futuro.

O governo pretende manter o saque-aniversário?

Mesmo com a nova regra, o governo não pretende extinguir o saque-aniversário. A modalidade continuará disponível para quem deseja utilizar os valores do FGTS de forma parcelada, mas com mais transparência sobre as regras e consequências dessa escolha.

Nova alternativa de crédito: o consignado privado

Além da mudança no FGTS, o governo também anunciou uma nova linha de crédito para trabalhadores do setor privado.

O consignado privado terá taxas de juros mais baixas, funcionando como uma alternativa ao uso do FGTS para empréstimos.

O ministro Fernando Haddad explicou que os trabalhadores terão 90 dias para substituir empréstimos de alto custo por essa nova modalidade. A expectativa é que as taxas de juros dessa linha sejam menos da metade das cobradas atualmente no mercado.

Quando a nova regra começa a valer?

Embora a mudança no FGTS já tenha sido anunciada, os detalhes sobre a implementação e os prazos ainda não foram divulgados.

O governo pretende realizar reuniões com centrais sindicais e especialistas para definir como a nova regra será aplicada.

O processo será feito de forma gradual, garantindo que trabalhadores tenham acesso às informações corretas antes de escolher entre o saque-aniversário ou a liberação total do saldo após a demissão.