Idosos e demais segurados do INSS devem ficar atentos às mudanças no calendário de pagamentos

INSS anuncia ajustes no calendário de pagamentos de março devido ao Carnaval. Veja as novas datas e como consultar os depósitos sem sair de casa.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou mudanças no calendário de pagamentos do mês de março devido ao feriado de Carnaval.

A medida busca evitar prejuízos aos beneficiários, já que as agências bancárias e unidades da Previdência Social terão funcionamento reduzido nesse período.

Para que os segurados possam se organizar e garantir o recebimento sem contratempos, veja como ficarão os repasses neste mês e como consultar as novas datas de pagamento.

Beneficiários do INSS terão mudanças nas datas de pagamento em março. Confira como ficam os repasses e evite atrasos no recebimento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como serão os pagamentos do INSS durante o Carnaval?

Os pagamentos do INSS serão suspensos nos dias 3 e 4 de março, período em que as agências não estarão abertas. O atendimento será retomado a partir do meio-dia da Quarta-feira de Cinzas, dia 5.

Quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.518) – Os depósitos começaram em 24 de fevereiro e seguem até 28 de fevereiro , conforme a ordem do Número de Identificação Social (NIS) .

– Os depósitos começaram e seguem , conforme a ordem do . Quem recebe acima de um salário mínimo – Os pagamentos serão iniciados em 6 de março, seguindo um calendário escalonado ao longo de dois dias.

Que tal conferir?

Mudanças no calendário do INSS ao longo dos anos

A alteração no cronograma de pagamentos durante feriados prolongados não é novidade. Em anos anteriores, como 2020, 2022 e 2023, ajustes semelhantes foram feitos para manter a regularidade dos depósitos.

Desde 2007, o INSS utiliza um sistema de pagamento escalonado, que leva em conta o penúltimo dígito do Número de Benefício.

Como consultar as datas de pagamento?

Os segurados podem conferir o calendário atualizado por meio de diferentes canais:

Aplicativo Meu INSS – Disponível para Android e iOS , permite consulta rápida sobre os depósitos.

– Disponível para , permite consulta rápida sobre os depósitos. Site oficial do INSS – Oferece acesso ao cronograma completo e informações detalhadas.

– Oferece acesso ao e informações detalhadas. Central 135 – Atendimento telefônico disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h .

– Atendimento telefônico disponível de . Agências do INSS – O atendimento presencial só ocorre com agendamento prévio.

Números do INSS no Brasil

O INSS é responsável por milhões de pagamentos todos os meses. Veja alguns dados sobre o sistema previdenciário:

39 milhões de segurados recebem benefícios do INSS ;

; 23 milhões ganham até um salário mínimo ;

; 65% dos beneficiários dependem do piso nacional como principal fonte de renda ;

; Os pagamentos previdenciários superam R$ 70 bilhões mensais ;

; 87% dos segurados fazem saques presenciais em bancos e lotéricas ;

; 13% optam por receber via transferências bancárias ou aplicativos.

Acompanhe as datas e evite contratempos

Os segurados devem ficar atentos ao calendário de pagamentos para garantir o recebimento dentro do prazo. Consultar os canais oficiais do INSS é a melhor forma de evitar transtornos e obter informações atualizadas.