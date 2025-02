INSS anuncia mutirão para agilizar análise de benefícios e reduzir prazos de concessão

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adotou uma nova estratégia para agilizar a análise e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.

Com a implementação da Portaria nº 58, o instituto destinou 500 servidores exclusivamente para essa tarefa ao longo de 90 dias. O objetivo é reduzir as filas e acelerar o atendimento aos segurados.

A prioridade será para benefícios que não possuem pendências de avaliação social ou perícia médica, além de outras solicitações que costumam ter um tempo de resposta maior.

Com a destinação de 500 servidores, o INSS pretende reduzir as filas e acelerar a análise de benefícios. Saiba como isso pode impactar os segurados. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais requerimentos terão prioridade?

A ação emergencial do INSS atenderá primeiro os pedidos relacionados a:

Acertos pré e pós-perícia de benefícios por incapacidade ;

; Salário-maternidade ;

; Pensão por morte ;

; Benefícios assistenciais sem necessidade de avaliação social ou perícia médica ;

; Aposentadorias por idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial (exceto por incapacidade permanente).

Veja também:

Centralização das análises para acelerar os processos

Os processos serão revisados pelo Serviço de Centralização da Análise de Reconhecimento de Direitos, que opera nas superintendências regionais do INSS.

A expectativa é que essa redistribuição contribua para uma análise mais rápida e eficiente, diminuindo as diferenças no tempo de espera entre os estados.

Incentivos para aumentar a produtividade dos servidores

A partir do dia 1º de março, os servidores envolvidos na iniciativa receberão um adicional de 30% na meta de produtividade.

O incentivo tem o objetivo de aumentar o número de processos analisados diariamente e garantir mais motivação para quem trabalha no regime de teletrabalho ou execução integral.

Com essa ação, espera-se uma redução significativa no tempo médio de concessão de benefícios, proporcionando uma resposta mais rápida aos segurados que aguardam retorno do INSS.

Benefícios contemplados na ação emergencial

A iniciativa tem um foco especial nos seguintes benefícios:

Benefícios por incapacidade – O auxílio-doença e aposentadoria por invalidez terão prioridade, com atenção especial aos ajustes antes e depois da perícia médica.

– O terão prioridade, com atenção especial aos ajustes antes e depois da perícia médica. Salário-maternidade – O pedido será avaliado com mais rapidez, garantindo que as mães em licença tenham o suporte financeiro dentro do prazo esperado.

– O pedido será avaliado com mais rapidez, garantindo que as mães em licença tenham o suporte financeiro dentro do prazo esperado. Pensão por morte – O INSS acelerará a análise desses pedidos para que as famílias não fiquem sem assistência após a perda de um ente querido .

– O INSS acelerará a análise desses pedidos para que . Benefícios assistenciais – Solicitações como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Renda Mensal Vitalícia (RMV) , desde que não tenham pendências de perícia, terão um atendimento mais rápido.

– Solicitações como o , desde que não tenham pendências de perícia, terão um atendimento mais rápido. Aposentadorias – A concessão das aposentadorias por idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial também será priorizada.

Redução da fila de espera: estimativa do INSS

Com essa medida, o INSS prevê uma redução gradual no número de requerimentos pendentes. A expectativa é diminuir a fila da seguinte forma:

20% nos primeiros 30 dias ;

; 40% ao final de 60 dias ;

; 60% ou mais após 90 dias.

Para acompanhar os avanços, um sistema de monitoramento será implantado, garantindo que os resultados sejam analisados semanalmente e comparados com períodos anteriores.

Tecnologia e automação para otimizar processos

O INSS tem investido em ferramentas tecnológicas para agilizar a análise dos requerimentos. Alguns dos sistemas utilizados incluem:

Plataforma de Reconhecimento Automático de Direitos (PRAD) – Permite a identificação rápida de requerimentos que atendem a todos os critérios exigidos.

– Permite a identificação rápida de requerimentos que atendem a todos os critérios exigidos. Sistema Integrado de Benefícios (SIBE) – Ajuda a organizar e rastrear os pedidos de forma mais eficiente.

– Ajuda a organizar e rastrear os pedidos de forma mais eficiente. Inteligência Artificial – Utilizada para triagem de documentos, identificação de inconsistências e sugestões de decisões com base em casos semelhantes.

Capacitação e suporte para os servidores

Os 500 servidores selecionados para a ação emergencial passaram por um treinamento intensivo, garantindo que estejam preparados para lidar com as demandas de análise de benefícios e legislação previdenciária.

Durante o período da iniciativa, um suporte técnico e jurídico estará disponível, incluindo plantões de dúvidas e fóruns para discutir casos mais complexos.

Comunicação e transparência para os segurados

O INSS reforçou o compromisso de manter os segurados informados sobre o andamento das solicitações. As atualizações serão divulgadas por meio de: