INSS altera atendimento no Carnaval; veja como acessar os serviços

Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou ajustes no atendimento durante o período do Carnaval.

As mudanças afetam principalmente os serviços presenciais e telefônicos, enquanto os canais digitais continuarão funcionando normalmente.

Para que os segurados possam se organizar, veja como ficará o funcionamento das agências, do atendimento telefônico e das plataformas digitais nesse período.

Como será o funcionamento das agências do INSS no Carnaval?

Durante os dias de Carnaval, as unidades de atendimento presencial terão horários ajustados:

3 e 4 de março (segunda e terça-feira de Carnaval) – As agências estarão fechadas .

– As . 5 de março (Quarta-feira de Cinzas) – Atendimento somente a partir das 14h e exclusivo para perícia médica e avaliação social previamente agendadas .

– Atendimento e . 6 de março (quinta-feira) – Funcionamento normal em todas as unidades.

Quem precisa de atendimento no dia 5 de março deve ter um agendamento confirmado, pois não haverá atendimento para quem chegar sem horário marcado.

Serviços digitais continuam funcionando normalmente

Mesmo com o fechamento das agências em alguns dias, os canais digitais do INSS estarão disponíveis 24 horas para que os segurados possam acessar os serviços sem interrupção.

Site oficial do INSS – Atendimento digital a qualquer hora do dia.

– Atendimento digital a qualquer hora do dia. Aplicativo Meu INSS – Permite solicitações e consultas de forma rápida.

Por meio dessas plataformas, os segurados podem:

Solicitar benefícios e acompanhar pedidos em andamento;

e acompanhar pedidos em andamento; Consultar taxas de empréstimos consignados ;

; Emitir extratos e documentos importantes ;

; Fazer perguntas para a assistente virtual Helô.

Central 135 terá horário especial no Carnaval

O atendimento telefônico pelo 135 também sofrerá alterações durante os dias de Carnaval.

Atendimento eletrônico – Disponível 24 horas por dia , todos os dias da semana.

– Disponível , todos os dias da semana. Atendimento com atendente humano : Sábado, segunda e terça-feira de Carnaval – Das 7h às 18h . Domingo – Sem atendimento humano . Quarta-feira de Cinzas – Retorno ao horário normal, das 7h às 22h .

Mesmo com as mudanças, o serviço eletrônico da Central 135 continua ativo, permitindo que os segurados façam consultas e obtenham informações básicas a qualquer momento.

O que os segurados devem fazer para evitar problemas?

Para evitar transtornos, o INSS recomenda que os segurados antecipem solicitações urgentes antes do Carnaval. Além disso, é importante:

Dar preferência aos serviços digitais durante o feriado;

durante o feriado; Agendar atendimentos presenciais para datas após 6 de março ;

; Acompanhar possíveis mudanças nos canais oficiais do INSS.

Calendário especial para perícias médicas

As perícias médicas, essenciais para a liberação de alguns benefícios, também terão um esquema especial durante o Carnaval.

Não haverá atendimentos nos dias 3 e 4 de março .

. No dia 5 de março , apenas os segurados com agendamentos confirmados serão atendidos.

, apenas os segurados serão atendidos. A partir de 6 de março, o atendimento voltará ao normal.

Quem tinha perícia marcada para os dias em que as agências estarão fechadas deve acompanhar os comunicados do INSS para verificar se houve reagendamento automático.

Preparação das agências para a retomada dos atendimentos

Após o feriado, as agências do INSS estarão preparadas para lidar com uma possível demanda maior. Algumas medidas foram planejadas para garantir um atendimento mais ágil:

Reorganização dos espaços de atendimento para evitar filas;

para evitar filas; Atualização dos sistemas internos para acelerar os processos;

para acelerar os processos; Preparação das equipes para dar suporte ao público;

para dar suporte ao público; Revisão dos protocolos de atendimento pós-feriado.

O que fazer em casos urgentes?

Quem precisa resolver situações que não podem esperar o fim do Carnaval pode recorrer a alternativas como:

Utilizar o aplicativo Meu INSS para solicitar serviços online;

para solicitar serviços online; Ligar para a Central 135 para esclarecimentos básicos;

para esclarecimentos básicos; Acompanhar redes sociais do INSS para informações sobre plantões especiais.

Calendário de pagamentos do INSS segue normal

Mesmo com as mudanças no atendimento, o calendário de pagamentos do INSS não sofrerá alterações.

Quem recebe até um salário mínimo – Pagamento mantido nas datas previstas.

– Pagamento mantido nas datas previstas. Quem recebe acima de um salário mínimo – Datas seguem o cronograma original.

Os segurados podem consultar as datas exatas de pagamento no aplicativo Meu INSS ou no site oficial.