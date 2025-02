Governo propõe mudanças no saque do FGTS; veja como isso pode afetar você

A nova regra do FGTS pode alterar o prazo máximo para antecipação do saque. Saiba o que muda e como essa medida pode impactar os trabalhadores.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) passará por mudanças que podem afetar a forma como os trabalhadores acessam seus recursos.

A nova regra propõe um prazo máximo de cinco anos para a antecipação do saque, o que altera o modelo atualmente disponível para os beneficiários.

O novo limite foi discutido entre o governo e instituições financeiras, que avaliaram a medida como uma forma de oferecer mais organização financeira aos trabalhadores, ao mesmo tempo em que preservam os recursos do fundo.

A proposta, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional antes de entrar em vigor. Saiba mais nas linhas abaixo!

O governo propõe um limite de cinco anos para antecipação do saque do FGTS. Veja o que falta para a medida ser aprovada e como funcionará. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda com a nova regra?

A principal alteração envolve a limitação do saque antecipado do FGTS para até cinco anos, o que significa que os trabalhadores poderão solicitar antecipações dentro desse período, mas não além dele.

Antes, algumas operações permitiam prazos mais longos, chegando a até 20 anos em determinadas instituições financeiras.

Como o trabalhador será afetado?

A possibilidade de antecipar valores do FGTS continuará existindo, mas dentro de um prazo máximo de cinco anos. Dessa forma, os trabalhadores terão maior controle sobre seus recursos e poderão planejar melhor a utilização do dinheiro ao longo do tempo.

Além disso, a mudança pode influenciar as condições de crédito oferecidas pelos bancos, já que o FGTS é utilizado como garantia para empréstimos com taxas reduzidas.

O que falta para a nova regra entrar em vigor?

A proposta ainda precisa passar por aprovação no Congresso Nacional, onde será debatida e pode sofrer ajustes antes de ser oficializada.

No momento, não há uma data definida para o envio do projeto ao Legislativo, pois o governo ainda trabalha nos detalhes da medida.

Enquanto isso, instituições financeiras e representantes dos trabalhadores continuam participando de discussões para avaliar possíveis impactos e ajustes antes da implementação.

Condições atuais para a antecipação do FGTS

Até que a nova regra seja aprovada, as condições para a antecipação do saque do FGTS seguem as mesmas:

Taxas de juros : limitadas a 1,8% ao mês , garantindo que o trabalhador não seja sobrecarregado com cobranças abusivas.

: limitadas a , garantindo que o trabalhador não seja sobrecarregado com cobranças abusivas. Prazo de pagamento : atualmente, pode chegar a até 20 anos , dependendo das políticas adotadas por cada banco.

: atualmente, pode chegar a , dependendo das políticas adotadas por cada banco. Uso do FGTS como garantia: a modalidade permite que os trabalhadores consigam taxas de juros mais baixas em comparação a outros tipos de crédito pessoal.

Por que o governo quer limitar o saque antecipado?

A nova regra tem três objetivos principais:

1. Preservação dos recursos do FGTS

O FGTS é utilizado para financiar programas habitacionais e de infraestrutura. Reduzindo o prazo da antecipação, o governo busca garantir que os recursos do fundo continuem disponíveis para esses setores.

2. Proteção ao trabalhador

Com prazos menores, evita-se que os trabalhadores comprometam um volume excessivo de seus recursos do FGTS por longos períodos, o que pode deixá-los sem suporte financeiro em caso de demissão sem justa causa.

3. Manutenção do impacto positivo no setor habitacional

Entre 2019 e 2024, o FGTS injetou R$ 444 bilhões no financiamento habitacional. A limitação no saque antecipado busca manter essa fonte de recursos para construção de moradias populares e demais investimentos no setor.

Outras formas de saque do FGTS

Além da antecipação do saque-aniversário, existem outras situações em que os trabalhadores podem retirar valores do FGTS: