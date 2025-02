Dinheiro EXTRA liberado! Veja quem pode receber e como sacar o seu

O pagamento do PIS/Pasep 2025 será liberado em breve. Veja quem tem direito, os valores e como consultar o benefício sem sair de casa.

O abono salarial do PIS/Pasep é um benefício que pode trazer um reforço financeiro para milhões de trabalhadores.

Tanto profissionais do setor privado quanto servidores públicos têm direito ao pagamento, que varia conforme o tempo de serviço registrado no ano base de 2023.

Para este ano, estima-se que 25,8 milhões de pessoas sejam contempladas, movimentando cerca de R$ 30,7 bilhões. Os valores podem chegar a R$ 1.518, dependendo do tempo trabalhado no período de referência.

Milhões de trabalhadores receberão o PIS/Pasep em 2025. Confira as regras, valores e datas de pagamento para garantir o benefício dentro do prazo. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o abono salarial PIS/Pasep?

Para ter direito ao pagamento em 2025, o trabalhador precisa atender a alguns requisitos. São eles:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 , consecutivos ou não;

, consecutivos ou não; Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos ;

; Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês em 2023 ;

; Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial.

Como funciona o pagamento do PIS/Pasep?

O pagamento do abono salarial varia conforme o setor de atuação do trabalhador.

Trabalhadores do setor privado – recebem o PIS pela Caixa Econômica Federal .

– recebem o PIS pela . Servidores públicos – recebem o Pasep pelo Banco do Brasil.

Para conferir o valor disponível para saque e a data de pagamento, o trabalhador pode acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal GOV.BR, informando o CPF e a senha cadastrada.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep em 2025

Os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Veja as datas:

Janeiro e Fevereiro – a partir de 17 de fevereiro ;

– a partir de ; Março e Abril – a partir de 15 de abril ;

– a partir de ; Maio e Junho – a partir de 15 de maio ;

– a partir de ; Julho e Agosto – a partir de 16 de junho ;

– a partir de ; Setembro e Outubro – a partir de 15 de julho ;

– a partir de ; Novembro e Dezembro – a partir de 15 de agosto.

O valor a ser recebido é proporcional ao número de meses trabalhados no ano base de 2023. Quem trabalhou os 12 meses completos recebe o valor máximo do benefício.

Como garantir o recebimento do abono salarial?

Para evitar problemas no pagamento do benefício, o trabalhador deve ficar atento a alguns detalhes: