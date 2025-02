ALERTA INSS! Microempreendedores recebem comunicado URGENTE – veja o que fazer

MEI: confira as regras para formalização, as ocupações permitidas e o que fazer se sua atividade não estiver na lista. Veja como se cadastrar corretamente.

Microempreendedores devem ficar atentos a um comunicado urgente do INSS que pode afetar diretamente sua situação previdenciária.

Quem atua como Microempreendedor Individual (MEI) conta com vantagens como contribuição simplificada e acesso a benefícios, mas precisa seguir regras específicas para manter os direitos garantidos.

Recentemente, mudanças e atualizações nas exigências dessa categoria trouxeram dúvidas sobre obrigações e possíveis restrições. Diante disso, é fundamental entender o que fazer para evitar problemas e continuar regularizado. Afinal, qual é o alerta do INSS e como os microempreendedores devem agir?

Quer se tornar MEI? Saiba como escolher sua ocupação, quais atividades são permitidas e quais regras precisam ser seguidas para garantir sua formalização. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

INSS emite alerta para quem é MEI

O Microempreendedor Individual (MEI) surgiu como uma alternativa para formalizar pequenos negócios no Brasil, garantindo benefícios previdenciários e simplificando o pagamento de impostos.

No entanto, para atuar dentro dessa categoria, é necessário entender as regras e ocupações permitidas, que são definidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Como são definidas as ocupações permitidas no MEI?

As atividades que podem ser exercidas como MEI são estabelecidas com base na Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE). Cada ocupação tem um código específico que facilita a formalização e a identificação da atividade econômica.

O termo ocupação é utilizado para tornar a busca mais intuitiva para os empreendedores. Dessa forma, quem deseja se formalizar pode encontrar mais facilmente sua profissão na lista oficial.

Antes de escolher a ocupação, é importante que o empreendedor analise cuidadosamente a descrição de cada atividade. Esse cuidado evita problemas futuros, pois a escolha incorreta pode interferir nos impostos e nas obrigações municipais que devem ser cumpridas.

Quais são as responsabilidades ao escolher uma ocupação no MEI?

Ao definir sua ocupação principal e até 15 ocupações secundárias, o empreendedor assume obrigações fiscais e regulatórias específicas. Entre os principais pontos de atenção, destacam-se:

Tributação específica para cada atividade : as ocupações determinam a alíquota de impostos do MEI.

: as ocupações determinam a alíquota de impostos do MEI. Exigências municipais e estaduais : algumas atividades exigem licenças específicas.

: algumas atividades exigem licenças específicas. Regras do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária: algumas atividades podem precisar de autorizações adicionais.

Além disso, é importante que o MEI acompanhe as atualizações na lista de ocupações permitidas, pois mudanças podem ocorrer de acordo com a gestão do governo e decisões do Comitê Gestor do Simples Nacional.

E se a ocupação desejada não estiver na lista do MEI?

Caso a atividade desejada não esteja incluída na lista de ocupações permitidas, o empreendedor pode considerar outras alternativas:

Optar pelo Simples Nacional : esse regime tributário permite a formalização de um número maior de atividades.

: esse regime tributário permite a formalização de um número maior de atividades. Aguardar futuras atualizações: o Comitê Gestor do Simples Nacional pode adicionar novas ocupações ao longo do tempo.

Para evitar contratempos, é fundamental que o empreendedor acompanhe as atualizações e busque informações no Portal do Empreendedor, garantindo que sua atividade esteja sempre dentro das normas vigentes.