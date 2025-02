13º salário do INSS em 2025: veja quando sai a 1ª parcela e quem recebe

O pagamento do 13º do INSS pode ser antecipado. Veja o calendário previsto, quem tem direito e como consultar seu benefício.

Com o avanço do ano, aposentados e pensionistas do INSS aguardam informações sobre o pagamento da primeira parcela do 13º salário.

Até o momento, o Governo Federal ainda não divulgou um calendário oficial, mas a expectativa é que o benefício seja antecipado, como ocorreu nos últimos anos.

Desde 2020, o pagamento do 13º salário dos segurados da Previdência Social tem sido antecipado para os primeiros meses do ano, garantindo mais estabilidade financeira aos beneficiários. Se o governo mantiver essa estratégia, os depósitos devem acontecer entre abril e maio.

Quem tem direito ao 13º do INSS?

O 13º salário do INSS é concedido a segurados que recebem benefícios de longa duração. Confira quem pode receber:

Aposentados

Pensionistas

Beneficiários de auxílio-doença

Segurados que recebem auxílio-acidente

Beneficiários do auxílio-reclusão

O valor do 13º é proporcional ao tempo em que o segurado recebeu o benefício no ano. Quem esteve na folha de pagamento do INSS pelos 12 meses tem direito ao valor integral. Já aqueles que começaram a receber o benefício ao longo do ano recebem um valor proporcional ao tempo de concessão.

Calendário previsto para o 13º salário em 2025

Caso o governo mantenha a antecipação do pagamento, o calendário pode seguir o mesmo padrão de anos anteriores. Veja abaixo como podem ficar as datas de pagamento:

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo

Final 1 : 24 de abril e 24 de maio

: 24 de abril e 24 de maio Final 2 : 25 de abril e 27 de maio

: 25 de abril e 27 de maio Final 3 : 26 de abril e 28 de maio

: 26 de abril e 28 de maio Final 4 : 29 de abril e 29 de maio

: 29 de abril e 29 de maio Final 5 : 30 de abril e 31 de maio

: 30 de abril e 31 de maio Final 6 : 2 de maio e 3 de junho

: 2 de maio e 3 de junho Final 7 : 3 de maio e 4 de junho

: 3 de maio e 4 de junho Final 8 : 6 de maio e 5 de junho

: 6 de maio e 5 de junho Final 9 : 7 de maio e 6 de junho

: 7 de maio e 6 de junho Final 0: 9 de maio e 7 de junho

Para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6 : 2 de maio e 3 de junho

: 2 de maio e 3 de junho Finais 2 e 7 : 3 de maio e 4 de junho

: 3 de maio e 4 de junho Finais 3 e 8 : 6 de maio e 5 de junho

: 6 de maio e 5 de junho Finais 4 e 9 : 7 de maio e 6 de junho

: 7 de maio e 6 de junho Finais 5 e 0: 8 de maio e 7 de junho

Como acompanhar as datas oficiais?

Para evitar qualquer dúvida, os segurados do INSS podem acompanhar as atualizações do governo através de diferentes canais de informação: