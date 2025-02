NOME LIMPO de uma vez por todas! Veja como quitar suas dívidas com a Serasa

Agora é possível consultar restrições no CPF e renegociar dívidas diretamente nos Correios. Veja como funciona o serviço e quais são as condições de pagamento.

Desde a última segunda-feira, 24 de fevereiro os Correios passaram a oferecer um novo serviço em parceria com a Serasa.

Agora, os consumidores podem consultar restrições no CPF diretamente em mais de 10 mil agências espalhadas pelo Brasil.

Além do atendimento presencial, a consulta online continua disponível, permitindo que os cidadãos verifiquem suas pendências financeiras sem sair de casa.

Correios e Serasa firmaram parceria para facilitar a renegociação de dívidas. Saiba como consultar seu CPF e aproveitar descontos especiais em agências de todo o Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são os descontos oferecidos pela Serasa?

A Serasa realiza, ao longo do ano, campanhas para incentivar a renegociação de dívidas. Durante essas ações, os consumidores podem conseguir descontos expressivos, principalmente no Feirão Limpa Nome, onde algumas ofertas chegam a 99% de abatimento sobre o valor total da dívida.

Com a nova opção de atendimento nas agências dos Correios, a expectativa é que mais brasileiros aproveitem essas condições especiais para negociar suas pendências financeiras e sair da inadimplência.

Que tal conferir?

Como funciona a consulta de dívidas nos Correios?

Os consumidores podem verificar suas dívidas gratuitamente até 31 de março. Para isso, basta comparecer a uma agência dos Correios com um documento de identificação com foto. O sistema mostrará as dívidas pendentes e as opções de acordo disponíveis.

As formas de pagamento variam de acordo com a negociação escolhida:

Pagamento à vista : Possibilidade de descontos de até 99% , eliminando multas e juros.

: Possibilidade de , eliminando multas e juros. Parcelamento em até 72 meses: Redução parcial dos encargos, com taxas adicionais incluídas no acordo.

Os pagamentos podem ser feitos via PIX ou boleto bancário. Para quem optar pelo parcelamento, a restrição no CPF será removida após o pagamento da primeira parcela.

Renegociação digital continua disponível

Além do atendimento presencial, as renegociações também podem ser feitas pelos canais digitais da Serasa. Veja as opções disponíveis:

Site da Serasa : acesse a plataforma, disponível em https://www.serasa.com.br/ , informe seu CPF e crie uma conta para visualizar e negociar as dívidas.

: acesse a plataforma, disponível em , informe seu CPF e crie uma conta para visualizar e negociar as dívidas. Aplicativo da Serasa : disponível para Android e iOS , permitindo consultas e negociações diretamente pelo celular.

: disponível para , permitindo consultas e negociações diretamente pelo celular. WhatsApp: atendimento automatizado pelo número (11) 9 9575-2096.

Atendimento especial nos Correios no Dia D

No dia 25 de fevereiro de 2025 (terça-feira), algumas agências dos Correios contarão com um atendimento especial, onde um especialista da Serasa e um representante dos Correios estarão disponíveis para ajudar os consumidores a entender melhor suas opções de negociação.

Essa ação ocorrerá em diversas capitais, como:

São Paulo

Rio de Janeiro

Recife

Salvador

Belo Horizonte

Curitiba

A parceria entre os Correios e a Serasa amplia os serviços disponíveis nas agências e cria novas possibilidades para quem deseja resolver pendências financeiras com mais facilidade.

Se você tem dívidas pendentes, essa pode ser uma boa oportunidade para renegociar. Além disso, compartilhe essa informação com amigos e familiares que também possam se beneficiar.