Motoristas podem pagar MULTAS com até 40% de desconto! Veja como aproveitar

Motoristas podem garantir desconto de 40% no pagamento de multas de trânsito pelo Sistema de Notificação Eletrônica. Saiba como aderir ao programa e pagar menos.

Desde 2016, o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) oferece aos motoristas brasileiros a possibilidade de reduzir o valor das multas de trânsito em até 40%.

A adesão ao programa pode ser feita de forma simples e rápida pelo portal gov.br ou pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Além de garantir o desconto, essa ferramenta permite que os motoristas acompanhem suas infrações e recebam notificações eletrônicas, eliminando a necessidade de envio de multas em papel.

O SNE permite que condutores paguem multas com 40% de desconto. Veja como consultar infrações e solicitar o benefício pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode ter acesso ao desconto?

O desconto no pagamento das multas está disponível para motoristas em quase todo o Brasil, com exceção do estado do Piauí, onde o sistema ainda não foi atualizado pelo Detran estadual.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no Artigo 284, o desconto é válido para infrações registradas a partir de novembro de 2016, desde que o motorista reconheça a penalidade e não apresente recurso ou defesa.

Em São Paulo, além dos órgãos municipais, entidades como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também participam do programa, ampliando o acesso ao benefício.

Como aderir ao SNE e garantir o desconto?

Para aproveitar o desconto, o motorista precisa verificar se o órgão responsável pela infração já faz parte do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Essa informação pode ser consultada diretamente no portal gov.br .

A adesão pode ser feita de duas maneiras:

1. Pelo Portal Gov.br

Criar uma conta no gov.br e acessar o Sistema de Notificação Eletrônica .

e acessar o . Informar os dados da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou do veículo registrado em seu nome .

ou do . Após o cadastro, todas as multas serão notificadas de forma eletrônica.

2. Pelo Aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT)

Disponível para Android e iOS , o aplicativo permite consultar infrações e solicitar o desconto .

, o aplicativo permite . Basta acessar a aba Infrações e selecionar a opção correspondente ao veículo ou condutor .

e selecionar a opção correspondente ao . A adesão pode ser cancelada a qualquer momento, caso o motorista não queira mais receber notificações pelo sistema.

Passo a passo para solicitar o desconto de 40%

Após a adesão ao SNE, o motorista pode solicitar o desconto seguindo algumas etapas:

Recebimento da notificação – a multa será enviada eletronicamente pelo sistema. Geração do boleto eletrônico – o pagamento pode ser feito diretamente pelo aplicativo CDT ou pelo portal gov.br. Aplicação do desconto – ao escolher a opção Desconto 40%, o condutor confirma a infração e aceita os Termos e Condições do programa. Liberação do pagamento – o órgão responsável terá um prazo de até 72 horas para disponibilizar o boleto com o valor reduzido.

Vantagens de aderir ao SNE

Participar do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) oferece diversas vantagens além do desconto na multa:

Notificação eletrônica : o motorista recebe as infrações rapidamente, sem depender de correspondências físicas.

: o motorista recebe as infrações rapidamente, sem depender de correspondências físicas. Facilidade no pagamento : o boleto eletrônico permite pagamento direto pelo aplicativo ou portal gov.br.

: o boleto eletrônico permite pagamento direto pelo aplicativo ou portal gov.br. Economia : redução de 40% no valor das multas , aliviando os custos para os condutores.

: redução de , aliviando os custos para os condutores. Sustentabilidade: diminuição do uso de papel, tornando o processo mais ecológico e eficiente.

Os Detrans estaduais e o portal gov.br disponibilizam canais de atendimento para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do SNE.

Motoristas que desejam evitar transtornos e economizar no pagamento das multas podem aproveitar essa oportunidade. Compartilhe essa informação com outros condutores e fique atento às regras do programa para garantir o benefício!