iPhone 11 ainda vale a pena? Confira os modelos mais baratos em 2025

Veja quanto custa um iPhone em 2025 e quais são os modelos mais acessíveis. Confira preços, parcelamento e as melhores datas para comprar seu aparelho.

O iPhone continua sendo um dos smartphones mais desejados no Brasil e no mundo. Com a chegada de novos modelos e a queda de preço dos aparelhos mais antigos, muitas pessoas se perguntam: qual o melhor momento para comprar e quanto custa um iPhone em 2025?

De maneira geral, os valores costumam variar de acordo com o modelo, a capacidade de armazenamento e o local de compra.

No entanto, com um bom planejamento, é possível encontrar opções que cabem no bolso e até aproveitar soluções financeiras para facilitar a aquisição do aparelho.

O iPhone 11 segue como a opção mais barata em 2025, mas será que ainda vale a pena? Veja preços de todos os modelos e descubra o melhor custo-benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quanto custa um iPhone em 2025?

O preço de um iPhone em 2025 pode variar entre R$ 2.470,00 e R$ 8.599,00, dependendo do modelo escolhido. Dispositivos mais recentes e com maior capacidade de armazenamento tendem a ter preços mais elevados, enquanto versões anteriores podem ser adquiridas por valores mais acessíveis.

Além disso, promoções e descontos sazonais podem influenciar o custo final do aparelho, tornando algumas épocas do ano mais vantajosas para a compra.

Aproveite e veja:

Preços dos modelos de iPhone em 2025

Confira os valores médios de alguns modelos e como cada um se encaixa nas necessidades dos consumidores:

iPhone 15 : a partir de R$ 4.799,00

: a partir de iPhone 15 Plus : a partir de R$ 5.999,00

: a partir de iPhone 15 Pro : a partir de R$ 7.065,00

: a partir de iPhone 15 Pro Max : a partir de R$ 8.639,00

: a partir de iPhone 13 : a partir de R$ 3.534,00

: a partir de iPhone 12 : a partir de R$ 2.879,00

: a partir de iPhone 11: a partir de R$ 2.470,00

Qual é o iPhone mais barato em 2025?

Para quem busca um iPhone com preço acessível, o iPhone 11 é uma das melhores opções disponíveis, com valores a partir de R$ 2.470,00.

Embora existam modelos mais antigos no mercado, como o iPhone XR e o iPhone XS, eles deixarão de receber atualizações do iOS 19, o que pode comprometer sua segurança e desempenho a longo prazo.

Qual é o iPhone mais caro em 2025?

O iPhone 16 Pro Max é o modelo mais avançado e também o mais caro, com preços começando em R$ 8.599,00. Ele traz melhorias em câmera, processador, tela e inteligência artificial, sendo ideal para quem deseja o que há de mais moderno na Apple.

Qual a melhor época para comprar um iPhone?

Algumas datas ao longo do ano são mais favoráveis para quem deseja economizar na compra de um iPhone. As principais oportunidades incluem:

Black Friday (novembro) : um dos períodos com melhores descontos .

: um dos períodos com . Promoções de Natal (dezembro) : algumas lojas oferecem condições especiais de pagamento .

: algumas lojas oferecem . Lançamento de novos modelos: quando um novo iPhone chega ao mercado, os modelos anteriores costumam ter redução de preço.

Como comprar um iPhone com FGTS ou INSS?

Para quem deseja comprar um iPhone à vista sem comprometer o orçamento, algumas soluções financeiras podem ser úteis, como:

Antecipação do FGTS : permite adiantar até 12 parcelas do Saque-Aniversário para quem aderiu a essa modalidade.

: permite adiantar para quem aderiu a essa modalidade. Empréstimo consignado INSS : disponível para aposentados e pensionistas , com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento.

: disponível para , com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento. Pix Parcelado INSS: possibilita o pagamento do iPhone via Pix, com parcelamento em até 12 vezes.

Vantagens da antecipação do FGTS para comprar um iPhone

Não compromete o salário mensal , pois o valor é descontado diretamente do saldo do FGTS.

, pois o valor é descontado diretamente do saldo do FGTS. Processo rápido e sem burocracia , feito de forma 100% digital.

, feito de forma 100% digital. Disponível para negativados, pois não exige análise de crédito convencional.

Opções de crédito consignado para aposentados do INSS

Aposentados e pensionistas do INSS podem recorrer a duas modalidades de crédito para financiar a compra do iPhone: