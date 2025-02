TV aberta sem sinal? Garanta seu kit de antena digital GRÁTIS antes que acabe

O governo está distribuindo kits de antena digital gratuitos para famílias de baixa renda. Veja como garantir o seu antes do fim dos agendamentos.

A migração para a TV digital já está em andamento em diversas regiões do Brasil. Com isso, muitas famílias precisam atualizar seus equipamentos para continuar assistindo seus programas favoritos sem interrupções.

Para facilitar essa adaptação, o governo federal disponibiliza kits de antena digital gratuitos para famílias de baixa renda. No entanto, o número de unidades é limitado, e os agendamentos estão sendo preenchidos rapidamente.

Se sua TV ainda usa o sinal analógico, é importante se preparar para essa mudança. A seguir, veja como garantir seu kit gratuito e entenda por que essa transição é tão importante.

Por que a transição para a TV digital é necessária?

Com a implementação do 5G, algumas faixas de frequência utilizadas pelo sinal analógico de TV estão sendo realocadas para dar suporte à nova tecnologia. Isso significa que a TV analógica deixará de funcionar em diversas regiões do país, exigindo a mudança para o sinal digital.

A transição traz várias melhorias, como:

Imagem e som de melhor qualidade : a TV digital oferece imagens mais nítidas e um som mais limpo, eliminando ruídos e interferências.

: a TV digital oferece imagens mais nítidas e um som mais limpo, eliminando ruídos e interferências. Maior variedade de canais : com a mesma faixa de frequência, é possível transmitir mais canais, ampliando as opções de programação.

: com a mesma faixa de frequência, é possível transmitir mais canais, ampliando as opções de programação. Serviços interativos: algumas emissoras oferecem guias de programação eletrônicos e outras funções interativas, tornando a experiência do espectador mais completa.

O que é o kit de antena digital gratuito?

Para evitar que famílias de baixa renda fiquem sem acesso à TV, o governo criou um programa que distribui kits de antena digital gratuitamente. Esse conjunto de equipamentos permite que as televisões antigas continuem funcionando com o novo sinal digital.

O kit gratuito geralmente contém:

Uma antena digital

Um conversor de TV digital

Cabos para a instalação

Quem pode receber o kit gratuito?

O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal. Além disso, é necessário atender a critérios específicos de renda para ter direito ao equipamento sem custo.

Como agendar a retirada do kit de antena digital?

O agendamento para a retirada do kit é rápido e simples, mas precisa ser feito o quanto antes, já que a quantidade de equipamentos é limitada.

Passo a passo para o agendamento:

Verifique se sua família está inscrita no CadÚnico. Acesse o site oficial do programa ( https://sigaantenado.com.br/ ) ou ligue para o número indicado pelo governo. Informe seus dados pessoais e o número do NIS (Número de Identificação Social). Escolha uma data e um local para retirar o kit.

Documentos necessários:

Para retirar o kit, será preciso apresentar:

Documento de identidade com foto (RG ou CNH)

CPF

Comprovante de inscrição no CadÚnico

Prazo para agendamento: não perca essa oportunidade

O prazo para a solicitação está chegando ao fim. Quem não fizer o agendamento a tempo poderá ficar sem acesso ao kit gratuito, precisando arcar com os custos da adaptação por conta própria.

Por que agir o quanto antes?

Os kits são limitados , e a distribuição pode se esgotar rapidamente.

, e a distribuição pode se esgotar rapidamente. O sinal analógico será desligado em breve , tornando a TV antiga inutilizável sem o conversor.

, tornando a TV antiga inutilizável sem o conversor. Atrasos no agendamento podem impedir que você garanta o benefício.

Como instalar o kit de antena digital?

A instalação do kit é simples e pode ser feita sem a necessidade de um técnico.

Passo a passo para instalar o equipamento:

Conecte a antena ao conversor digital utilizando os cabos fornecidos. Ligue o conversor à TV com o cabo adequado. Sintonize os canais digitais seguindo as instruções do manual.

Dicas para melhorar o sinal:

Posicione a antena em um local alto e sem obstáculos para garantir melhor recepção.

para garantir melhor recepção. Evite instalar a antena próxima a aparelhos eletrônicos que possam causar interferência.

que possam causar interferência. Teste diferentes posições para encontrar o melhor sinal.

E se eu não for elegível para o kit gratuito?

Quem não se encaixa nos critérios do governo ainda pode se preparar para a migração para a TV digital adquirindo os equipamentos necessários.

Opções para compra do kit de antena digital:

Lojas físicas de eletrônicos

Sites especializados e lojas online

Parcelamento em grandes redes de varejo

Alternativas para continuar assistindo TV:

Além do sinal digital gratuito, outras opções permitem acesso à programação:

TV por assinatura

Serviços de streaming

Smart TVs conectadas à internet

A adaptação para a TV digital é inevitável e trará mais qualidade e opções de entretenimento. Se sua família faz parte do público elegível, não deixe para depois e garanta seu kit gratuito enquanto ainda há unidades disponíveis.